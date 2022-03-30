https://sputnik-georgia.ru/20220330/lavrov-my-perezhivaem-sereznyy-etap-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh---video-265622910.html

Лавров: "Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" - видео

Лавров: "Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" - видео

Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой... 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T16:44+0400

2022-03-30T16:44+0400

2022-03-30T16:44+0400

россия

китай

мультимедиа

политика

видео

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1e/265622806_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2151bb11960ca0ba4c14c8773b16eab5.jpg

"Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - заявил Лавров.Лавров также обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" – Лавров на встрече с главой МИД КНР Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И. 2022-03-30T16:44+0400 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, китай, мультимедиа, политика, видео, сергей лавров, видео