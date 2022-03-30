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Лавров: "Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" - видео
Лавров: "Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" - видео
Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой... 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T16:44+0400
2022-03-30T16:44+0400
2022-03-30T16:44+0400
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китай
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политика
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сергей лавров
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"Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - заявил Лавров.Лавров также обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.
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"Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" – Лавров на встрече с главой МИД КНР
Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И.
2022-03-30T16:44+0400
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россия, китай, мультимедиа, политика, видео, сергей лавров, видео
Лавров: "Мы переживаем серьезный этап в международных отношениях" - видео
Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И. Смотрите подробности в видео
"Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - заявил Лавров.
Лавров также обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.