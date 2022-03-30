https://sputnik-georgia.ru/20220330/moschnyy-vzryv-pod-belgorodom---video-ochevidtsa-265609464.html

Мощный взрыв под Белгородом – видео очевидца

Мощный взрыв под Белгородом – видео очевидца

На кадрах, снятых очевидцами событий, село Красный Октябрь в Белгородской области. Там прогремели несколько взрывов. Смотрите видео с места ЧП 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T11:23+0400

2022-03-30T11:23+0400

2022-03-30T11:42+0400

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По предварительным данным местных властей, жертв и пострадавших среди жителей села нет. Известно, что пострадали четверо сотрудников силовых структур. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района."О причинах происшествия – ждем официального сообщения Министерства обороны РФ. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на данный момент находится под контролем", – заверил губернатор области Вячеслав Гладков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео