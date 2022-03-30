https://sputnik-georgia.ru/20220330/na-gorod-v-zapadnoy-gruzii-soshel-sel-265608318.html

На город в западной Грузии сошел сель

На город в западной Грузии сошел сель

Что вызвало сход сели в высокогорном регионе Рача, пока неизвестно. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T11:02+0400

2022-03-30T11:02+0400

2022-03-30T11:19+0400

стихийное бедствие

грузия

новости

происшествия

амбролаури

рача

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Селевой поток сошел на улицу Важа Пшавела в городе Амбролаури на западе Грузии, сообщает телеканала "Рустави 2".Несмотря на это, в целях безопасности были предупреждены владельцы близлежащей АЗС и торговых объектов.Что вызвало сход сели в высокогорном регионе Рача, пока неизвестно. В первой половине дня в Амбролаури должны прибыть геологи, которые подготовят заключение.По словам Давида Мхеидзе, в случае необходимости мэрия присоединится к необходимым защитным мерам. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция.Сель – разрушительное стихийное бедствие, это поток воды, который несет камни, обломки горных пород и минеральные частицы. Сели возникают в бассейнах небольших горных рек после ливней или бурного таяния снегов. Скорость движения селя составляет до шести метров в секунду.

амбролаури

рача

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стихийное бедствие, грузия, новости, происшествия, амбролаури, рача