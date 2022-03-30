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На город в западной Грузии сошел сель
На город в западной Грузии сошел сель
Что вызвало сход сели в высокогорном регионе Рача, пока неизвестно. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T11:02+0400
2022-03-30T11:02+0400
2022-03-30T11:19+0400
стихийное бедствие
грузия
новости
происшествия
амбролаури
рача
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Селевой поток сошел на улицу Важа Пшавела в городе Амбролаури на западе Грузии, сообщает телеканала "Рустави 2".Несмотря на это, в целях безопасности были предупреждены владельцы близлежащей АЗС и торговых объектов.Что вызвало сход сели в высокогорном регионе Рача, пока неизвестно. В первой половине дня в Амбролаури должны прибыть геологи, которые подготовят заключение.По словам Давида Мхеидзе, в случае необходимости мэрия присоединится к необходимым защитным мерам. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция.Сель – разрушительное стихийное бедствие, это поток воды, который несет камни, обломки горных пород и минеральные частицы. Сели возникают в бассейнах небольших горных рек после ливней или бурного таяния снегов. Скорость движения селя составляет до шести метров в секунду.
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Sputnik Грузия
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стихийное бедствие, грузия, новости, происшествия, амбролаури, рача
На город в западной Грузии сошел сель
11:02 30.03.2022 (обновлено: 11:19 30.03.2022)
Что вызвало сход сели в высокогорном регионе Рача, пока неизвестно. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Селевой поток сошел на улицу Важа Пшавела в городе Амбролаури на западе Грузии, сообщает телеканала "Рустави 2".
По словам мэра Амбролаури Давида Мхеидзе, на пострадавшей от грязевого потока территории нет жилых домов. "На данном этапе ситуация стабильная. Местным жителям не угрожает опасность", – рассказал Давид Мхеидзе.
Несмотря на это, в целях безопасности были предупреждены владельцы близлежащей АЗС и торговых объектов.
Что вызвало сход сели в высокогорном регионе Рача, пока неизвестно. В первой половине дня в Амбролаури должны прибыть геологи, которые подготовят заключение.
По словам Давида Мхеидзе, в случае необходимости мэрия присоединится к необходимым защитным мерам. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция.
Сель – разрушительное стихийное бедствие, это поток воды, который несет камни, обломки горных пород и минеральные частицы. Сели возникают в бассейнах небольших горных рек после ливней или бурного таяния снегов. Скорость движения селя составляет до шести метров в секунду.