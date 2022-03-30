https://sputnik-georgia.ru/20220330/na-zapade-gruzii-predotvratili-vzryv-mvd-soobschilo-o-zaderzhanii-dvukh-chelovek-265628796.html

На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек

На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек

Грузинские СМИ утверждают, что задержанные планировали подорвать автомобиль неприятеля 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T21:34+0400

2022-03-30T21:34+0400

2022-03-30T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Зугдиди на западе страны двух человек за хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным следствия, у задержанных, один из которых в прошлом был неоднократно судим, изъяли две гранаты.Задержанным грозит от 3 до 7 лет за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.МВД Грузии не сообщает других деталей дела, однако грузинские СМИ выяснили, что задержанные собирались подорвать автомобиль в городе Зугдиди. А причина планируемого преступления - давний конфликт между владельцем автомобиля и одним из задержанных.

зугдиди

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происшествия, грузия, новости, зугдиди, мвд грузии