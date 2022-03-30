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На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек
На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек
Грузинские СМИ утверждают, что задержанные планировали подорвать автомобиль неприятеля 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T21:34+0400
2022-03-30T21:34+0400
2022-03-30T22:45+0400
происшествия
грузия
новости
зугдиди
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Зугдиди на западе страны двух человек за хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным следствия, у задержанных, один из которых в прошлом был неоднократно судим, изъяли две гранаты.Задержанным грозит от 3 до 7 лет за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.МВД Грузии не сообщает других деталей дела, однако грузинские СМИ выяснили, что задержанные собирались подорвать автомобиль в городе Зугдиди. А причина планируемого преступления - давний конфликт между владельцем автомобиля и одним из задержанных.
зугдиди
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, зугдиди, мвд грузии
На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек
21:34 30.03.2022 (обновлено: 22:45 30.03.2022)
Грузинские СМИ утверждают, что задержанные планировали подорвать автомобиль неприятеля
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Зугдиди на западе страны двух человек за хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным
следствия, у задержанных, один из которых в прошлом был неоднократно судим, изъяли две гранаты.
Задержанным грозит от 3 до 7 лет за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.
МВД Грузии не сообщает других деталей дела, однако грузинские СМИ выяснили, что задержанные собирались подорвать автомобиль в городе Зугдиди. А причина планируемого преступления - давний конфликт между владельцем автомобиля и одним из задержанных.