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Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
Принимая решение ужесточить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел влияние событий на Украине на мировой рост цен 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T15:36+0400
2022-03-30T15:36+0400
2022-03-30T16:22+0400
национальный банк
экономика
новости
грузия
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Принимая решение ужесточить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел влияние событий на Украине на мировой рост цен, что снизило вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии.По данным Нацбанка, уровень инфляции в феврале составил 13,7% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, в марте ожидалось снижение инфляции исходя из завершения базового эффекта субсидирования коммунальных платежей, однако новый шок, вызванный событиями на Украине, замедлил темп снижения инфляции.Среди негативных факторов влияющих на рост цен в Грузии, Нацбанк называет рост цен на нефть и топливо и сокращение внешних поступлений."В результате постепенного роста ставки монетарной политики из-за увеличенных ожидаемых рисков в течение прошлого года монетарная политика остается жесткой. На на фоне еще более активных инфляционных рисков и в условиях высокой по сравнению с целевым показателем инфляции, комитет монетарной политики посчитал целесообразным увеличить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта", – говорится в сообщении.Нацбанк отмечает, что монетарная политика останется в Грузии жесткой, пока инфляционные риски не сократятся.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 11 мая 2022 года.
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национальный банк, экономика, новости, грузия, ставка рефинансирования
Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
15:36 30.03.2022 (обновлено: 16:22 30.03.2022)
Принимая решение ужесточить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел влияние событий на Украине на мировой рост цен
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%, говорится в сообщении
регулятора.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Принимая решение ужесточить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел влияние событий на Украине на мировой рост цен, что снизило вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии.
По данным Нацбанка, уровень инфляции в феврале составил 13,7% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, в марте ожидалось снижение инфляции исходя из завершения базового эффекта субсидирования коммунальных платежей, однако новый шок, вызванный событиями на Украине, замедлил темп снижения инфляции.
Среди негативных факторов влияющих на рост цен в Грузии, Нацбанк называет рост цен на нефть и топливо и сокращение внешних поступлений.
"В результате постепенного роста ставки монетарной политики из-за увеличенных ожидаемых рисков в течение прошлого года монетарная политика остается жесткой. На на фоне еще более активных инфляционных рисков и в условиях высокой по сравнению с целевым показателем инфляции, комитет монетарной политики посчитал целесообразным увеличить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта", – говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что монетарная политика останется в Грузии жесткой, пока инфляционные риски не сократятся.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 11 мая 2022 года.