https://sputnik-georgia.ru/20220330/natsbank-gruzii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-265620473.html

Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику

Принимая решение ужесточить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел влияние событий на Украине на мировой рост цен 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T15:36+0400

2022-03-30T15:36+0400

2022-03-30T16:22+0400

национальный банк

экономика

новости

грузия

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Принимая решение ужесточить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел влияние событий на Украине на мировой рост цен, что снизило вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии.По данным Нацбанка, уровень инфляции в феврале составил 13,7% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, в марте ожидалось снижение инфляции исходя из завершения базового эффекта субсидирования коммунальных платежей, однако новый шок, вызванный событиями на Украине, замедлил темп снижения инфляции.Среди негативных факторов влияющих на рост цен в Грузии, Нацбанк называет рост цен на нефть и топливо и сокращение внешних поступлений."В результате постепенного роста ставки монетарной политики из-за увеличенных ожидаемых рисков в течение прошлого года монетарная политика остается жесткой. На на фоне еще более активных инфляционных рисков и в условиях высокой по сравнению с целевым показателем инфляции, комитет монетарной политики посчитал целесообразным увеличить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта", – говорится в сообщении.Нацбанк отмечает, что монетарная политика останется в Грузии жесткой, пока инфляционные риски не сократятся.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 11 мая 2022 года.

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национальный банк, экономика, новости, грузия, ставка рефинансирования