https://sputnik-georgia.ru/20220330/oppozitsiya-predlagaet-ustanovit-sroki-dlya-prinimaemykh-konstitutsionnym-sudom-resheniy-265615708.html

Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений

Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений

Автор законопроекта член партии "Лело – партнерство для Грузии" Торнике Арткмеладзе 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T14:19+0400

2022-03-30T14:19+0400

2022-03-30T14:20+0400

конституционный суд грузии

политика

новости

грузия

давид усупашвили

оппозиция

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Парламентская политическая группа "Лело – партнерство для Грузии" представила инициативу о внесении поправок в закон "О Конституционном суде", которые касаются установления срока для принимаемых судом решений.Законодательная инициатива предусматривает установление конкретного срока для Конституционного суда, в который он должен не только рассмотреть, но и вынести по нему решение. Автор законопроекта – член партии "Лело" Торнике Арткмеладзе.По его словам, в другом случае право на обращение к суду становится фикцией и не может считаться реализованным должным образом."Считаем, что это самый важный вопрос, который необходимо изменить в органическом законе "О Конституционном суде Грузии", – подчеркнул Усупашвили.Как разъяснил Усупашвили, действующая редакция закона устанавливает лишь срок рассмотрения дела, а не срок принятия решения."К сожалению, есть ряд случаев, когда Конституционный суд годами не выносил решение… Как правило, это происходит по политически важным делам или по таким делам, в которых есть интерес правительства", – отметил Усупашвили.Конституционный суд Грузии – высший независимый судебный орган страны, в котором рассматривается вопрос соответствия Конституции принимаемых законов и других нормативных актов. Решение суда оспариванию не подлежит, и, в случае признания нормы неконституционной, она сразу же теряет силу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

конституционный суд грузии, политика, новости, грузия, давид усупашвили, оппозиция, лело для грузии