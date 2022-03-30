https://sputnik-georgia.ru/20220330/oppozitsiya-predlagaet-ustanovit-sroki-dlya-prinimaemykh-konstitutsionnym-sudom-resheniy-265615708.html
Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений
Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений
Автор законопроекта член партии "Лело – партнерство для Грузии" Торнике Арткмеладзе 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T14:19+0400
2022-03-30T14:19+0400
2022-03-30T14:20+0400
конституционный суд грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Парламентская политическая группа "Лело – партнерство для Грузии" представила инициативу о внесении поправок в закон "О Конституционном суде", которые касаются установления срока для принимаемых судом решений.Законодательная инициатива предусматривает установление конкретного срока для Конституционного суда, в который он должен не только рассмотреть, но и вынести по нему решение. Автор законопроекта – член партии "Лело" Торнике Арткмеладзе.По его словам, в другом случае право на обращение к суду становится фикцией и не может считаться реализованным должным образом."Считаем, что это самый важный вопрос, который необходимо изменить в органическом законе "О Конституционном суде Грузии", – подчеркнул Усупашвили.Как разъяснил Усупашвили, действующая редакция закона устанавливает лишь срок рассмотрения дела, а не срок принятия решения."К сожалению, есть ряд случаев, когда Конституционный суд годами не выносил решение… Как правило, это происходит по политически важным делам или по таким делам, в которых есть интерес правительства", – отметил Усупашвили.Конституционный суд Грузии – высший независимый судебный орган страны, в котором рассматривается вопрос соответствия Конституции принимаемых законов и других нормативных актов. Решение суда оспариванию не подлежит, и, в случае признания нормы неконституционной, она сразу же теряет силу.
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конституционный суд грузии, политика, новости, грузия, давид усупашвили, оппозиция, лело для грузии
Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений
14:19 30.03.2022 (обновлено: 14:20 30.03.2022)
Автор законопроекта член партии "Лело – партнерство для Грузии" Торнике Арткмеладзе
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Парламентская политическая группа "Лело – партнерство для Грузии" представила инициативу о внесении поправок в закон "О Конституционном суде", которые касаются установления срока для принимаемых судом решений.
Законодательная инициатива предусматривает установление конкретного срока для Конституционного суда, в который он должен не только рассмотреть, но и вынести по нему решение. Автор законопроекта – член партии "Лело" Торнике Арткмеладзе.
"Право на справедливый суд не подразумевает только рассмотрение дела. Необходимо, чтобы решение было принято своевременно для того, чтобы граждане смогли восстановить свои оспариваемые права в разумный срок", – заявил экс-спикер парламента, депутат Давид Усупашвили на брифинге.
По его словам, в другом случае право на обращение к суду становится фикцией и не может считаться реализованным должным образом.
"Считаем, что это самый важный вопрос, который необходимо изменить в органическом законе "О Конституционном суде Грузии", – подчеркнул Усупашвили.
Как разъяснил Усупашвили, действующая редакция закона устанавливает лишь срок рассмотрения дела, а не срок принятия решения.
"К сожалению, есть ряд случаев, когда Конституционный суд годами не выносил решение… Как правило, это происходит по политически важным делам или по таким делам, в которых есть интерес правительства", – отметил Усупашвили.
Конституционный суд Грузии – высший независимый судебный орган страны, в котором рассматривается вопрос соответствия Конституции принимаемых законов и других нормативных актов. Решение суда оспариванию не подлежит, и, в случае признания нормы неконституционной, она сразу же теряет силу.