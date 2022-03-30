https://sputnik-georgia.ru/20220330/padezh-rogatogo-skota-na-zapade-gruzii-chto-udalos-vyyasnit-spetsialistam-265606255.html

Падеж рогатого скота на западе Грузии: что удалось выяснить специалистам?

Падеж рогатого скота на западе Грузии: что удалось выяснить специалистам?

Ветеринары отправились на место происшествия сразу же после получения информации о падеже рогатого скота на западе страны 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Специалисты исследуют падеж рогатого скота в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети), однако лабораторные исследования не выявили наличие какой-либо инфекции, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.Национальное агентство продовольствия рекомендует фермерам соблюдать общие ветеринарные требования, особенно в зимний период, и обеспечить животных едой, полной пищевыми ценностями.

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сельское хозяйство грузии, грузия, новости, общество