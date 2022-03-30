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Падеж рогатого скота на западе Грузии: что удалось выяснить специалистам?
Падеж рогатого скота на западе Грузии: что удалось выяснить специалистам?
Ветеринары отправились на место происшествия сразу же после получения информации о падеже рогатого скота на западе страны 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Специалисты исследуют падеж рогатого скота в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети), однако лабораторные исследования не выявили наличие какой-либо инфекции, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.Национальное агентство продовольствия рекомендует фермерам соблюдать общие ветеринарные требования, особенно в зимний период, и обеспечить животных едой, полной пищевыми ценностями.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
сельское хозяйство грузии, грузия, новости, общество
Падеж рогатого скота на западе Грузии: что удалось выяснить специалистам?
10:23 30.03.2022 (обновлено: 11:06 30.03.2022)
Ветеринары отправились на место происшествия сразу же после получения информации о падеже рогатого скота на западе страны
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Специалисты исследуют падеж рогатого скота в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети), однако лабораторные исследования не выявили наличие какой-либо инфекции, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.
По информации агентства, ветеринары отправились на место происшествия сразу же после получения данной информации. Они взяли образцы и отправили в лабораторию на исследование. Выявить инфекцию ветеринарам не удалось.
Национальное агентство продовольствия рекомендует фермерам соблюдать общие ветеринарные требования, особенно в зимний период, и обеспечить животных едой, полной пищевыми ценностями.