https://sputnik-georgia.ru/20220330/prirodnyy-gaz-v-gruziyu-budet-postupat-po-stabilnoy-tsene--nadeetsya-ministr-265602892.html

Природный газ в Грузию будет поступать по стабильной цене – надеется министр

Природный газ в Грузию будет поступать по стабильной цене – надеется министр

Грузия рассчитывает сохранить поставки газа из Азербайджана в долгосрочной перспективе, заявил министр 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T09:36+0400

2022-03-30T09:36+0400

2022-03-30T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В настоящее время власти Грузии не ожидают ухудшения условий в поставках природного газа и рассчитывают, что смогут обеспечить страну стабильной ценой на "голубое топливо", – заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Он подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном не разовое и не основанное на одном годе, это форма многолетнего, стратегического, долгосрочного сотрудничества."Мы думаем, что при правильном, проницательном и хорошем общении-координации с дружественными странами мы будем в состоянии обеспечить поступления от этого ключевого поставщика энергии в нашей стране", – сказал Давиташвили. Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после начала военной спецоперации на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3 892 доллара. Он был достигнут 7 марта.Вчера цены на газ в Европе после достижения 1 300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов опустились почти до 1 200 долларов.

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грузия, новости, экономика, азербайджан, газ, леван давиташвили