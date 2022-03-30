https://sputnik-georgia.ru/20220330/rachinskie-dni-proydut-v-stolitse-gruzii-265619018.html

Рачинские дни пройдут в столице Грузии

Рачинские дни пройдут в столице Грузии

Мед, вино и много других вкусностей ждет посетителей мероприятия в Тбилиси 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T15:28+0400

2022-03-30T15:28+0400

2022-03-30T15:28+0400

рача

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Рачинские дни, на которых грузинские фермеры представят свою продукцию, пройдут с 1 по 3 апреля на "Базаре Орбелиани" в Тбилиси.Рачинские дни трудно представить без ветчины и вина, поэтому на базаре гости смогут отведать продукты, с которыми ассоциируется регион Рача.А это натуральное полусладкое вино Хванчкара одного из самых экзотических виноградников Грузии, ветчина, мед акации, липовый, мед из цветков каштана, приготовленный в Амбролаури, а также форель из Лечхуми и многое другое.Помимо этого, в субботу-воскресенье на "Базаре Ореблиани" состоится мастер-класс по приготовлению настоящего рачинского лобиани с добавлением ветчины.

рача

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рача