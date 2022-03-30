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Решение о проведении спецоперации РФ в Украине поддерживают 76% россиян
Решение о проведении спецоперации РФ в Украине поддерживают 76% россиян
Опрос среди граждан России провел Всероссийский центр изучения общественного мнения 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T21:01+0400
2022-03-30T21:01+0400
2022-03-31T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Решение об осуществлении специальной операции России на Украине скорее поддерживают 76% граждан России. С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п.Это следует из опроса об отношении россиян к спецоперации России на Украине, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить.Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (21%, +2 п.п. за неделю), защитить население Донбасса (18%). О том, что цель специальной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 4% опрошенных.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вциом, новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Решение о проведении спецоперации РФ в Украине поддерживают 76% россиян
21:01 30.03.2022 (обновлено: 12:31 31.03.2022)
Опрос среди граждан России провел Всероссийский центр изучения общественного мнения
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Решение об осуществлении специальной операции России на Украине скорее поддерживают 76% граждан России. С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п.
Это следует из опроса
об отношении россиян к спецоперации России на Украине, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить.
Представление о целях Специальной военной операции сформировалось и остается неизменным на протяжении трех последних недель. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (42% опрошенных, -4п.п. за неделю).
Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (21%, +2 п.п. за неделю), защитить население Донбасса (18%). О том, что цель специальной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 4% опрошенных.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.