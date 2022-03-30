https://sputnik-georgia.ru/20220330/snizhenie-tseny-na-toplivo-ozhidaetsya-v-techenie-dvukh-nedel---prognoz-ministra-265603359.html

Снижение цены на топливо ожидается в течение двух недель – прогноз министра

Снижение цены на топливо ожидается в течение двух недель – прогноз министра

Как показывает многомесячный анализ торговли фьючерсами, сейчас рынок ожидает, что ситуация успокоится, отметил министр 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T08:01+0400

2022-03-30T08:01+0400

2022-03-30T08:25+0400

грузия

новости

экономика

цены на топливо

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Высокая цена на энергоносители в мире стала причиной рекордно высоких цен на топливо в торговых сетях Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).Он отметил, что высокая цена на топливо оказывает серьезное влияние на социальное положение и экономику населения, потому что нефтепродукты участвуют в ценообразовании на множество различных продуктов."Мы внимательно следим за ситуацией и ведем постоянный диалог и координацию с частным сектором. Главное в этой ситуации, что не стоит ожидать более тяжелых результатов. Собственно, в двухнедельном пробеге следует ожидать снижения цен", – заявил Давиташвили. По мнению министра, как показывает многомесячный анализ торговли фьючерсами, сейчас рынок ожидает, что ситуация успокоится, стабилизируется и вернется на довоенный уровень. "Мы также рассматриваем краткосрочные контракты, и есть более дешевое топливо, которое, как мы надеемся, вскоре должно появиться на рынке, что должно снять давление высоких цен", – сказал Давиташвили. В воскресенье в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. В Тбилиси митингующие перекрыли площадь Героев, где находится главная транспортная развязка в центре столицы. За хулиганство и неподчинение требованиям полиции были задержаны 20 человек.

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грузия, новости, экономика, цены на топливо, леван давиташвили