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Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022"
Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022"
За звание лучшего будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, переводчики, драматурги и критики 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T13:00+0400
2022-03-30T13:00+0400
2022-03-30T13:00+0400
премия "саба"
культура
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Стал известен лонг-лист ежегодной литературной премии "Саба - 2022" – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.В категории "Лучший прозаический сборник года" представлены книги "У меня, в Тбилиси" Заала Самадашвили, "Чужое кино" Бесо Соломонашвили, "Новое восприятие" Наны Абуладзе, "Реинкарнация" Вахтанга Комахидзе, "Не полюби дома" Маки Цхведиани, "Люди есть везде" Гиви Кобулашвили и другие.За звание автора "Лучшего сборника года" будут бороться Кети Нижарадзе ("Римские каникулы"), Бадри Суладзе ("Рачинские мотивы"), Ирина Хурцидзе ("Слезы эмигрантов"), Джемал Инджия ("Прыжок оленя"), Паата Шамугия ("Неспасение"), Лейла Легашвили ("Осенний реквием") и другие.На статуэтку в номинации "Литературный дебют" претендуют Лука Кухианидзе "Дыхание одним легким", Нино Мани "Л", Ника Баджагуа "Ребенок", Бека Чантурия "Субъективно здоровый", Элене Джапаридзе "Прятки", Лика Челидзе "Имитация спокойствия" и другие.Весь длинный список "Саба" претендентов на премию в восьми разных номинациях доступен на официальном сайте премии.Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".
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премия "саба", культура, грузия, новости, грузинская литература
Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022"
За звание лучшего будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, переводчики, драматурги и критики
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Стал известен лонг-лист ежегодной литературной премии "Саба - 2022" – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.
В борьбе за главную номинацию "Лучший роман года" будут соревноваться книги "Ящерица на надгробии" Арчила Кикодзе, "Река звезд" Элисо Чубинишвили, "Двенадцать ящиков комода" Михеила Мгебришвили, "Головокружительное очарование имени" Ирмы Элердашвили, "Belacqua" Зураба Карумидзе, "В темных водах" Ирмы Тавелидзе и другие.
В категории "Лучший прозаический сборник года" представлены книги "У меня, в Тбилиси" Заала Самадашвили, "Чужое кино" Бесо Соломонашвили, "Новое восприятие" Наны Абуладзе, "Реинкарнация" Вахтанга Комахидзе, "Не полюби дома" Маки Цхведиани, "Люди есть везде" Гиви Кобулашвили и другие.
За звание автора "Лучшего сборника года" будут бороться Кети Нижарадзе ("Римские каникулы"), Бадри Суладзе ("Рачинские мотивы"), Ирина Хурцидзе ("Слезы эмигрантов"), Джемал Инджия ("Прыжок оленя"), Паата Шамугия ("Неспасение"), Лейла Легашвили ("Осенний реквием") и другие.
На статуэтку в номинации "Литературный дебют" претендуют Лука Кухианидзе "Дыхание одним легким", Нино Мани "Л", Ника Баджагуа "Ребенок", Бека Чантурия "Субъективно здоровый", Элене Джапаридзе "Прятки", Лика Челидзе "Имитация спокойствия" и другие.
Весь длинный список "Саба" претендентов на премию в восьми разных номинациях доступен на официальном сайте
премии.
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.
Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".