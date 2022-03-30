https://sputnik-georgia.ru/20220330/stal-izvesten-long-list-gruzinskoy-literaturnoy-premii-saba---2022-265610809.html

Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022"

Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022"

За звание лучшего будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, переводчики, драматурги и критики 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T13:00+0400

2022-03-30T13:00+0400

2022-03-30T13:00+0400

премия "саба"

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грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Стал известен лонг-лист ежегодной литературной премии "Саба - 2022" – за первенство и денежную премию по традиции будут бороться современные писатели, поэты, публицисты, эссеисты, переводчики, драматурги и критики.В категории "Лучший прозаический сборник года" представлены книги "У меня, в Тбилиси" Заала Самадашвили, "Чужое кино" Бесо Соломонашвили, "Новое восприятие" Наны Абуладзе, "Реинкарнация" Вахтанга Комахидзе, "Не полюби дома" Маки Цхведиани, "Люди есть везде" Гиви Кобулашвили и другие.За звание автора "Лучшего сборника года" будут бороться Кети Нижарадзе ("Римские каникулы"), Бадри Суладзе ("Рачинские мотивы"), Ирина Хурцидзе ("Слезы эмигрантов"), Джемал Инджия ("Прыжок оленя"), Паата Шамугия ("Неспасение"), Лейла Легашвили ("Осенний реквием") и другие.На статуэтку в номинации "Литературный дебют" претендуют Лука Кухианидзе "Дыхание одним легким", Нино Мани "Л", Ника Баджагуа "Ребенок", Бека Чантурия "Субъективно здоровый", Элене Джапаридзе "Прятки", Лика Челидзе "Имитация спокойствия" и другие.Весь длинный список "Саба" претендентов на премию в восьми разных номинациях доступен на официальном сайте премии.Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".

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премия "саба", культура, грузия, новости, грузинская литература