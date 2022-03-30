https://sputnik-georgia.ru/20220330/stalo-izvestno-pod-kakim-nomerom-vystupit-gruziya-na-evrovidenii---2022-265607045.html
Стало известно, под каким номером выступит Грузия на "Евровидении - 2022"
Стало известно, под каким номером выступит Грузия на "Евровидении - 2022"
В этом году масштабное шоу пройдет в итальянском Турине 10, 12 и 14 мая 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T11:18+0400
2022-03-30T11:18+0400
2022-03-30T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинская группа Circus Mircus выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" во втором полуфинале под пятым номером 12 мая.Порядок участников определяется продюсерами Еврофестиваля. В этом году масштабное шоу пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая.Circus Mircus представит на конкурсе Грузию с песней Lock Me In, которая уже понравилась многим слушателям, получив положительные отзывы.С момента своего основания в 2020 году группа выпустила 11 музыкальных композиций в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You", но исполнитель не смог пройти в финал.
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евровидение 2022, грузия, культура, новости, италия, шоу, шоу-бизнес
Стало известно, под каким номером выступит Грузия на "Евровидении - 2022"
В этом году масштабное шоу пройдет в итальянском Турине 10, 12 и 14 мая
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинская группа Circus Mircus выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" во втором полуфинале под пятым номером 12 мая.
Порядок участников определяется продюсерами Еврофестиваля. В этом году масштабное шоу пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая.
Circus Mircus представит на конкурсе Грузию с песней Lock Me In, которая уже понравилась многим слушателям, получив положительные отзывы.
С момента своего основания в 2020 году группа выпустила 11 музыкальных композиций в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.
"Уникальные в звучании Circus Mircus охватывают множество жанров, причудливо отражая внутренний мир и жизненный опыт каждого участника группы. Краеугольный камень их философии лежит в полном игнорировании музыкальных рамок", – говорится на сайте Евровидения.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You", но исполнитель не смог пройти в финал.