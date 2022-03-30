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Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении

Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении

В Комитете монетарной политики Национального банка Грузии 30 марта сообщили об увеличении ставки рефинансирования с 10,5 до 11% 30.03.2022, Sputnik Грузия

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Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Нацбанк Грузии смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Что касается стран-соседей, то правление Центрального банка Азербайджана 18 марта 2022 года приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта - с 7,50% до 7,75%. До этого правление ЦБ Азербайджана приняло решение о повышении ставки с 7,25% до 7,5% в конце января 2022 года. В 2021 году ЦБА поднимал учетную ставку три раза.А Центральный банк Армении 15 марта повысил ключевую ставку на 1,25% - до 9,25%. Таким образом, с декабря 2020 года ставка рефинансирования выросла с 4,25 до нынешних 9,25%.

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