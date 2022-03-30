https://sputnik-georgia.ru/20220330/translyatsiya---sanktsii-zapada-i-gaz-za-rubli-posledstviya-dlya-mirovoy-ekonomiki-265615459.html

Трансляция - Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики

Трансляция - Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики

Смотрите в эфире видеомост Москва-Минск-Ереван-Бишкек- Нур-Султан-Тбилиси на тему: "Санкции Запада и газ за рубли – последствия для мировой экономики" 30.03.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

антироссийские санкции

россия

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Смогут ли европейские страны отказаться от закупок российских энергоносителей? Как эмбарго на российскую нефть и газ скажутся на европейской и мировой экономике? Согласится ли Запад платить за российский газ рублями? Реально ли сокращение импорта угля и нефти из России уже в нынешнем году? На эти и другие вопросы ответит эксперт по энергетики, главный редактор журнала " Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, антироссийские санкции, россия, видео