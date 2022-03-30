https://sputnik-georgia.ru/20220330/translyatsiya---sanktsii-zapada-i-gaz-za-rubli-posledstviya-dlya-mirovoy-ekonomiki-265615459.html
Трансляция - Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики
Трансляция - Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики
Смотрите в эфире видеомост Москва-Минск-Ереван-Бишкек- Нур-Султан-Тбилиси на тему: "Санкции Запада и газ за рубли – последствия для мировой экономики" 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T14:00+0400
2022-03-30T14:00+0400
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видео
мультимедиа
антироссийские санкции
россия
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Смогут ли европейские страны отказаться от закупок российских энергоносителей? Как эмбарго на российскую нефть и газ скажутся на европейской и мировой экономике? Согласится ли Запад платить за российский газ рублями? Реально ли сокращение импорта угля и нефти из России уже в нынешнем году? На эти и другие вопросы ответит эксперт по энергетики, главный редактор журнала " Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
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Трансляция: Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики
Трансляция: Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики
2022-03-30T14:00+0400
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видео, мультимедиа, антироссийские санкции, россия, видео
Трансляция - Санкции Запада и газ за рубли: последствия для мировой экономики
14:00 30.03.2022 (обновлено: 14:02 30.03.2022)
Смотрите в эфире видеомост Москва-Минск-Ереван-Бишкек- Нур-Султан-Тбилиси на тему: "Санкции Запада и газ за рубли – последствия для мировой экономики"
Смогут ли европейские страны отказаться от закупок российских энергоносителей? Как эмбарго на российскую нефть и газ скажутся на европейской и мировой экономике? Согласится ли Запад платить за российский газ рублями? Реально ли сокращение импорта угля и нефти из России уже в нынешнем году? На эти и другие вопросы ответит эксперт по энергетики, главный редактор журнала " Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.