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https://sputnik-georgia.ru/20220330/ulichnaya-torgovlya-ukhodit-v-proshloe---foto-265628635.html
Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото
Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото
Мэрия Тбилиси объявила решительную борьбу с уличными торговцами. Такие снимки, как в этой фотоленте, скоро, возможно, станут историей 30.03.2022, Sputnik Грузия
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает, что доведет до конца борьбу с уличной торговлей. И правда, на ряде городских улиц, где еще недавно было множество прилавков и ларьков, теперь пешеходная часть освобождена. Хотя проблема в ряде районов города еще есть.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, уличная торговля, тбилиси, фото

Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото

22:13 30.03.2022 (обновлено: 22:15 30.03.2022)
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Мэрия Тбилиси объявила решительную борьбу с уличными торговцами. Такие снимки, как в этой фотоленте, скоро, возможно, станут историей
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает, что доведет до конца борьбу с уличной торговлей. И правда, на ряде городских улиц, где еще недавно было множество прилавков и ларьков, теперь пешеходная часть освобождена. Хотя проблема в ряде районов города еще есть.
© photo: Sputnik / Stringer

Наверное, мы уже привыкли к тому, что часто, выйдя из дома, овощи и фрукты можно купить буквально прямо у подъезда.

Наверное, мы уже привыкли к тому, что часто, выйдя из дома, овощи и фрукты можно купить буквально прямо у подъезда. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Наверное, мы уже привыкли к тому, что часто, выйдя из дома, овощи и фрукты можно купить буквально прямо у подъезда.

© photo: Sputnik / Stringer

С одной стороны, удобно - не надо далеко ходить за покупками.

С одной стороны, удобно - не надо далеко ходить за покупками. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

С одной стороны, удобно - не надо далеко ходить за покупками.

© photo: Sputnik / Stringer

Но с другой - перегруженные тротуары, столпотворение и антисанитария.

Но с другой - перегруженные тротуары, столпотворение и антисанитария. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но с другой - перегруженные тротуары, столпотворение и антисанитария.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь уличные торговцы располагаются там, где активно передвигаются жители.

Ведь уличные торговцы располагаются там, где активно передвигаются жители. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь уличные торговцы располагаются там, где активно передвигаются жители.

© photo: Sputnik / Stringer

Или там, где постоянно скапливается больше людей - у рынков, остановок и станций метро.

Или там, где постоянно скапливается больше людей - у рынков, остановок и станций метро. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Или там, где постоянно скапливается больше людей - у рынков, остановок и станций метро.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, это уже миф, что продукты у уличных торговцев дешевле, чем в магазине.

Кстати, это уже миф, что продукты у уличных торговцев дешевле, чем в магазине. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, это уже миф, что продукты у уличных торговцев дешевле, чем в магазине.

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, это удобнее, чем пройти лишний квартал или ехать на рынок за продуктами.

Конечно, это удобнее, чем пройти лишний квартал или ехать на рынок за продуктами. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, это удобнее, чем пройти лишний квартал или ехать на рынок за продуктами.

© photo: Sputnik / Stringer

Но цены не всегда отличаются от магазинных в положительную сторону. Иногда даже дороже.

Но цены не всегда отличаются от магазинных в положительную сторону. Иногда даже дороже. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но цены не всегда отличаются от магазинных в положительную сторону. Иногда даже дороже.

© photo: Sputnik / Stringer

Но это, как говорится, раз на раз не приходится.

Но это, как говорится, раз на раз не приходится. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но это, как говорится, раз на раз не приходится.

© photo: Sputnik / Stringer

В любом случае, мэрия Тбилиси постепенно перемещает всех уличных торговцев на территории рынков.

В любом случае, мэрия Тбилиси постепенно перемещает всех уличных торговцев на территории рынков. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В любом случае, мэрия Тбилиси постепенно перемещает всех уличных торговцев на территории рынков.

© photo: Sputnik / Stringer

А освобожденные от прилавков и ларьков уличных торговцев тротуары благоустраивают.

А освобожденные от прилавков и ларьков уличных торговцев тротуары благоустраивают. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

А освобожденные от прилавков и ларьков уличных торговцев тротуары благоустраивают.

© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, эти фотографии и правда станут историей. Мэрия настроена весьма решительно в борьбе с уличной торговлей.

Возможно, эти фотографии и правда станут историей. Мэрия настроена весьма решительно в борьбе с уличной торговлей. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, эти фотографии и правда станут историей. Мэрия настроена весьма решительно в борьбе с уличной торговлей.

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