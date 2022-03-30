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Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото
Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото
Мэрия Тбилиси объявила решительную борьбу с уличными торговцами. Такие снимки, как в этой фотоленте, скоро, возможно, станут историей 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T22:13+0400
2022-03-30T22:13+0400
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает, что доведет до конца борьбу с уличной торговлей. И правда, на ряде городских улиц, где еще недавно было множество прилавков и ларьков, теперь пешеходная часть освобождена. Хотя проблема в ряде районов города еще есть.
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Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото 22:13 30.03.2022 (обновлено: 22:15 30.03.2022)
Мэрия Тбилиси объявила решительную борьбу с уличными торговцами. Такие снимки, как в этой фотоленте, скоро, возможно, станут историей
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает, что доведет до конца борьбу с уличной торговлей. И правда, на ряде городских улиц, где еще недавно было множество прилавков и ларьков, теперь пешеходная часть освобождена. Хотя проблема в ряде районов города еще есть.
© photo: Sputnik / Stringer
Наверное, мы уже привыкли к тому, что часто, выйдя из дома, овощи и фрукты можно купить буквально прямо у подъезда.
Наверное, мы уже привыкли к тому, что часто, выйдя из дома, овощи и фрукты можно купить буквально прямо у подъезда.
© photo: Sputnik / Stringer
С одной стороны, удобно - не надо далеко ходить за покупками.
С одной стороны, удобно - не надо далеко ходить за покупками.
© photo: Sputnik / Stringer
Но с другой - перегруженные тротуары, столпотворение и антисанитария.
Но с другой - перегруженные тротуары, столпотворение и антисанитария.
© photo: Sputnik / Stringer
Ведь уличные торговцы располагаются там, где активно передвигаются жители.
Ведь уличные торговцы располагаются там, где активно передвигаются жители.
© photo: Sputnik / Stringer
Или там, где постоянно скапливается больше людей - у рынков, остановок и станций метро.
Или там, где постоянно скапливается больше людей - у рынков, остановок и станций метро.
© photo: Sputnik / Stringer
Кстати, это уже миф, что продукты у уличных торговцев дешевле, чем в магазине.
Кстати, это уже миф, что продукты у уличных торговцев дешевле, чем в магазине.
© photo: Sputnik / Stringer
Конечно, это удобнее, чем пройти лишний квартал или ехать на рынок за продуктами.
Конечно, это удобнее, чем пройти лишний квартал или ехать на рынок за продуктами.
© photo: Sputnik / Stringer
Но цены не всегда отличаются от магазинных в положительную сторону. Иногда даже дороже.
Но цены не всегда отличаются от магазинных в положительную сторону. Иногда даже дороже.
© photo: Sputnik / Stringer
Но это, как говорится, раз на раз не приходится.
Но это, как говорится, раз на раз не приходится.
© photo: Sputnik / Stringer
В любом случае, мэрия Тбилиси постепенно перемещает всех уличных торговцев на территории рынков.
В любом случае, мэрия Тбилиси постепенно перемещает всех уличных торговцев на территории рынков.
© photo: Sputnik / Stringer
А освобожденные от прилавков и ларьков уличных торговцев тротуары благоустраивают.
А освобожденные от прилавков и ларьков уличных торговцев тротуары благоустраивают.
© photo: Sputnik / Stringer
Возможно, эти фотографии и правда станут историей. Мэрия настроена весьма решительно в борьбе с уличной торговлей.
Возможно, эти фотографии и правда станут историей. Мэрия настроена весьма решительно в борьбе с уличной торговлей.