https://sputnik-georgia.ru/20220330/ulichnaya-torgovlya-ukhodit-v-proshloe---foto-265628635.html

Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото

Уличная торговля в Тбилиси уходит в прошлое? - фото

Мэрия Тбилиси объявила решительную борьбу с уличными торговцами. Такие снимки, как в этой фотоленте, скоро, возможно, станут историей 30.03.2022, Sputnik Грузия

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещает, что доведет до конца борьбу с уличной торговлей. И правда, на ряде городских улиц, где еще недавно было множество прилавков и ларьков, теперь пешеходная часть освобождена. Хотя проблема в ряде районов города еще есть.

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2022

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