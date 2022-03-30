https://sputnik-georgia.ru/20220330/ulitsy-tbilisi-i-prigorodov-stolitsy-nachali-ochischat-ot-tysyach-tonn-tekhsoli-i-peska-265623054.html

Улицы Тбилиси и пригородов столицы начали очищать от тысяч тонн техсоли и песка

Улицы Тбилиси и пригородов столицы начали очищать от тысяч тонн техсоли и песка

Мартовский снегопад стал самым мощным с 2006 года и практически не прекращался в течение недели 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T17:31+0400

2022-03-30T17:31+0400

2022-03-30T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил своему заместителю Андриа Басилая и директору компании по очистке города "Тбилсервис групп" Давиду Пачулия начать работы по очистке улиц столицы и пригородов Тбилиси от технической соли и песка, которые активно использовались во время мартовского снегопада.Сильный снегопад в столице Грузии начался вечером 18 марта. Как отметил мэр Тбилиси, он стал самым мощным с 2006 года и практически не прекращался в течение пяти дней.По словам мэра, в некоторых населенных пунктах пригородов Тбилиси до сих пор продолжаются работы по очистке переулков от снега. Из-за того, что эти вторичные улицы слишком узкие, туда не удается доставить спецтехнику."Особые проблемы снег создал жителям пригородов Цкнети, Коджори и близлежащих сел, куда не мог добраться общественный транспорт из-за сильного снега. Городские службы в эти дни работали в круглосуточном режиме... Работы по очистке некоторых улиц от снега продолжаются до сих пор", - сказал Каладзе.По словам директора "Тбилсервис групп" Давида Пачулия, и в Тбилиси остались места, в основном узкие переулки, которые все еще необходимо очистить от покрова льда.По его словам, всего в течение нескольких дней было использовано до 6 тысяч тонн технической соли и до 9 тысяч тонн песка.

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