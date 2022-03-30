https://sputnik-georgia.ru/20220330/uroven-inflyatsii-nachnet-snizhatsya-s-aprelya--zayavlenie-glavy-minekonomiki-265603048.html
Уровень инфляции начнет снижаться с апреля – заявление главы Минэкономики
Уровень инфляции начнет снижаться с апреля – заявление главы Минэкономики
Министр подчеркнул, что из-за распространения недостоверной информации в основном страдает потребитель 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T10:07+0400
2022-03-30T10:07+0400
2022-03-30T11:09+0400
грузия
новости
экономика
инфляция
леван давиташвили
продукты питания
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Оптимистичный расчет правительства относительно снижения инфляции с апреля обусловлен факторами, сложившимися на внешних рынках, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7% при прогнозе 3%.По словам министра, анализ биржевых торгов фьючерсами на основные потребительские товары показывает, что они ниже по сравнению с текущими ценами, и если не наступят новые обстоятельства, то прогноз оправдается. По его мнению, цены не должны расти, так как шоковые последствия войны отступили, и, по сути, ситуация должна стабилизироваться. "Хочу призвать всех к спокойствию. Мы видели, что был панический спрос на тот или иной товар, основанный на ложной информации. Если бы в этом был объективный фактор, то, конечно, это оказалось бы правильным для тех, кто закупал материалы, но мы видим, что прилавки заполняются и, наоборот, импортеры тоже сделали лишние заказы, – отметил Давиташвили. Министр подчеркнул, что из-за распространения недостоверной информации в основном страдает потребитель, как в краткосрочной перспективе это часто приводит к спекулятивному повышению цен. В начале марта несколько дней жители Грузии массово скупали сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа радикальную оппозицию и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.
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грузия, новости, экономика, инфляция, леван давиташвили, продукты питания
Уровень инфляции начнет снижаться с апреля – заявление главы Минэкономики
10:07 30.03.2022 (обновлено: 11:09 30.03.2022)
Министр подчеркнул, что из-за распространения недостоверной информации в основном страдает потребитель
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Оптимистичный расчет правительства относительно снижения инфляции с апреля обусловлен факторами, сложившимися на внешних рынках, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7% при прогнозе 3%.
"Регион будет адаптироваться к новым обстоятельствам, и, естественно, это главный фактор, чтобы в какой-то мере устранить основные задержки в цепочке поставок. В частности, должны быть перестроены пути доставки, каналы, грузопотоки", – заявил Давиташвили в эфире Первого канала.
По словам министра, анализ биржевых торгов фьючерсами на основные потребительские товары показывает, что они ниже по сравнению с текущими ценами, и если не наступят новые обстоятельства, то прогноз оправдается.
По его мнению, цены не должны расти, так как шоковые последствия войны отступили, и, по сути, ситуация должна стабилизироваться.
"Хочу призвать всех к спокойствию. Мы видели, что был панический спрос на тот или иной товар, основанный на ложной информации. Если бы в этом был объективный фактор, то, конечно, это оказалось бы правильным для тех, кто закупал материалы, но мы видим, что прилавки заполняются и, наоборот, импортеры тоже сделали лишние заказы, – отметил Давиташвили.
Министр подчеркнул, что из-за распространения недостоверной информации в основном страдает потребитель, как в краткосрочной перспективе это часто приводит к спекулятивному повышению цен.
В начале марта несколько дней жители Грузии массово скупали сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа радикальную оппозицию и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.