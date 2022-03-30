https://sputnik-georgia.ru/20220330/v-germanii-proydet-retrospektiva-filmov-lany-gogoberidze-265619246.html
В Германии пройдет ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе
В Германии пройдет ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе
Вместе со старыми шедеврами грузинского мастера немецкие киноманы смогут увидеть последний фильм Гогоберидзе "Золотая нить" 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T16:01+0400
2022-03-30T16:01+0400
2022-03-30T16:01+0400
лана гогоберидзе
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Ретроспектива фильмов известного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе пройдет на Международном кинофестивале центральной и восточной Европы, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.GoEast (Кинофестиваль центральной и восточной Европы) – ежегодный фестиваль, проводимый в апреле в немецком городе Висбаден, которые впервые состоялся в 2001 году.GoEast ежегодно предлагает зрителям более 100 художественных, документальных и короткометражных фильмов. В этом году фестиваль откроется 19 апреля и завершится 29 апреля.В рамках сотрудничества с киноцентром Грузии на фестивале пройдет ретроспектива следующих фильмов Гогоберидзе: "День длиннее ночи" (1984), "Круговорот" (1986), "Несколько интервью по личным вопросам" (1978), "Когда зацвел миндаль" (1972), "Вальс на Печоре" (1992), "Под одним небом" (1961), "Преображение" (1968), "Переполох" (1975) и "Золотая нить" (2019).Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.В призовой копилке мастера грузинского кино: Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.
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лана гогоберидзе, новости, культура, грузия, германия, грузинское кино
В Германии пройдет ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе
Вместе со старыми шедеврами грузинского мастера немецкие киноманы смогут увидеть последний фильм Гогоберидзе "Золотая нить"
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Ретроспектива фильмов известного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе пройдет на Международном кинофестивале центральной и восточной Европы, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
GoEast (Кинофестиваль центральной и восточной Европы) – ежегодный фестиваль, проводимый в апреле в немецком городе Висбаден, которые впервые состоялся в 2001 году.
GoEast ежегодно предлагает зрителям более 100 художественных, документальных и короткометражных фильмов. В этом году фестиваль откроется 19 апреля и завершится 29 апреля.
В рамках сотрудничества с киноцентром Грузии на фестивале пройдет ретроспектива следующих фильмов Гогоберидзе: "День длиннее ночи" (1984), "Круговорот" (1986), "Несколько интервью по личным вопросам" (1978), "Когда зацвел миндаль" (1972), "Вальс на Печоре" (1992), "Под одним небом" (1961), "Преображение" (1968), "Переполох" (1975) и "Золотая нить" (2019).
Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.
Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.
В призовой копилке мастера грузинского кино: Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.