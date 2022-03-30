https://sputnik-georgia.ru/20220330/v-germanii-proydet-retrospektiva-filmov-lany-gogoberidze-265619246.html

В Германии пройдет ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе

В Германии пройдет ретроспектива фильмов Ланы Гогоберидзе

Вместе со старыми шедеврами грузинского мастера немецкие киноманы смогут увидеть последний фильм Гогоберидзе "Золотая нить" 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T16:01+0400

2022-03-30T16:01+0400

2022-03-30T16:01+0400

лана гогоберидзе

новости

культура

грузия

германия

грузинское кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/61/246726115_389:744:2707:2048_1920x0_80_0_0_1f841beebad8e6c60e0fdd9c01034537.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Ретроспектива фильмов известного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе пройдет на Международном кинофестивале центральной и восточной Европы, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.GoEast (Кинофестиваль центральной и восточной Европы) – ежегодный фестиваль, проводимый в апреле в немецком городе Висбаден, которые впервые состоялся в 2001 году.GoEast ежегодно предлагает зрителям более 100 художественных, документальных и короткометражных фильмов. В этом году фестиваль откроется 19 апреля и завершится 29 апреля.В рамках сотрудничества с киноцентром Грузии на фестивале пройдет ретроспектива следующих фильмов Гогоберидзе: "День длиннее ночи" (1984), "Круговорот" (1986), "Несколько интервью по личным вопросам" (1978), "Когда зацвел миндаль" (1972), "Вальс на Печоре" (1992), "Под одним небом" (1961), "Преображение" (1968), "Переполох" (1975) и "Золотая нить" (2019).Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.В призовой копилке мастера грузинского кино: Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лана гогоберидзе, новости, культура, грузия, германия, грузинское кино