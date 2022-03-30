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https://sputnik-georgia.ru/20220330/vynuzhdenno-peremeschennye-semi-veteranov-poluchili-kvartiry-v-tbilisi-265612305.html
Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси
Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси
Создание достойных условий проживания для вынужденно перемещенных семей ветеранов является приоритетом государства, заявил глава ведомства 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T13:15+0400
2022-03-30T13:15+0400
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода передало 18 вынужденно перемещенным семьям ветеранов квартиры в Тбилиси, говорится в пресс-релизе агентства.Квартиры находятся в новоотстроенных корпусах. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры были распределены путем жеребьевки.Сирбиладзе отметил, что эти семьи могут пользоваться и другой моделью расселения. При желании они могут найти квартиру, которую купит агентство.Площадь квартир определяется по количеству членов семьи. Цена квадратного метра составляет 550 долларов.По словам Сирбиладзе, создание достойных условий проживания для вынужденно перемещенных семей ветеранов является приоритетом государства. Именно поэтому правительство осуществляет для этих семей специальный проект."Важно, чтобы их особый вклад перед страной был соответственно оценен", – подчеркнул Сирбиладзе.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество, тбилиси

Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси

13:15 30.03.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на Тбилиси с Площади Революции роз
Вид на Тбилиси с Площади Революции роз - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Создание достойных условий проживания для вынужденно перемещенных семей ветеранов является приоритетом государства, заявил глава ведомства
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода передало 18 вынужденно перемещенным семьям ветеранов квартиры в Тбилиси, говорится в пресс-релизе агентства.
Квартиры находятся в новоотстроенных корпусах. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры были распределены путем жеребьевки.

"Долгосрочная программа расселения вынужденно перемещенных семей, профинансированная правительством Грузии, находится в активной фазе. Сегодня вынужденно перемещенным семьям ветеранов мы передали полностью отремонтированные квартиры. Согласие на расселение в целом получили 123 вынужденно перемещенные семьи ветеранов", – заявил директор агентства Джаба Сирбиладзе.

Сирбиладзе отметил, что эти семьи могут пользоваться и другой моделью расселения. При желании они могут найти квартиру, которую купит агентство.
Площадь квартир определяется по количеству членов семьи. Цена квадратного метра составляет 550 долларов.
По словам Сирбиладзе, создание достойных условий проживания для вынужденно перемещенных семей ветеранов является приоритетом государства. Именно поэтому правительство осуществляет для этих семей специальный проект.
"Важно, чтобы их особый вклад перед страной был соответственно оценен", – подчеркнул Сирбиладзе.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
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