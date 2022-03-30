https://sputnik-georgia.ru/20220330/vynuzhdenno-peremeschennye-semi-veteranov-poluchili-kvartiry-v-tbilisi-265612305.html

Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси

Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси

Создание достойных условий проживания для вынужденно перемещенных семей ветеранов является приоритетом государства, заявил глава ведомства 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T13:15+0400

2022-03-30T13:15+0400

2022-03-30T13:15+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода передало 18 вынужденно перемещенным семьям ветеранов квартиры в Тбилиси, говорится в пресс-релизе агентства.Квартиры находятся в новоотстроенных корпусах. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры были распределены путем жеребьевки.Сирбиладзе отметил, что эти семьи могут пользоваться и другой моделью расселения. При желании они могут найти квартиру, которую купит агентство.Площадь квартир определяется по количеству членов семьи. Цена квадратного метра составляет 550 долларов.По словам Сирбиладзе, создание достойных условий проживания для вынужденно перемещенных семей ветеранов является приоритетом государства. Именно поэтому правительство осуществляет для этих семей специальный проект."Важно, чтобы их особый вклад перед страной был соответственно оценен", – подчеркнул Сирбиладзе.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.

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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество, тбилиси