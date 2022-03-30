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https://sputnik-georgia.ru/20220330/zachem-na-ukraine-primenyayutsya-bespilotniki-orlan-10---video-265617814.html
Зачем на Украине применяются беспилотники "Орлан-10" – видео
Зачем на Украине применяются беспилотники "Орлан-10" – видео
Какие боевые задачи выполняют на Украине многофункциональные беспилотные летательные аппараты "Орлан-10"? Минобороны России раскрыло детали 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T14:48+0400
2022-03-30T15:12+0400
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Как заявили в МО РФ, беспилотники и их операторы работают круглосуточно: проводят разведку, фиксируют позиции ВСУ и нацбатальонов на территории Украины. Помимо этого, они наблюдают за гуманитарными коридорами, по которым российские военные вывозят беженцев и доставляют гуманитарную помощь.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео

Зачем на Украине применяются беспилотники "Орлан-10" – видео

14:48 30.03.2022 (обновлено: 15:12 30.03.2022)
© Ministry of Defence of Russia
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Какие боевые задачи выполняют на Украине многофункциональные беспилотные летательные аппараты "Орлан-10"? Минобороны России раскрыло детали
Как заявили в МО РФ, беспилотники и их операторы работают круглосуточно: проводят разведку, фиксируют позиции ВСУ и нацбатальонов на территории Украины. Помимо этого, они наблюдают за гуманитарными коридорами, по которым российские военные вывозят беженцев и доставляют гуманитарную помощь.
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