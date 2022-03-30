https://sputnik-georgia.ru/20220330/zaderzhannye-na-aktsii-protiv-povysheniya-tsen-na-toplivo-v-tbilisi-priznany-vinovnymi-265610472.html
Суд вынес решение по нескольким задержанным на акции против подорожания топлива в Тбилиси
Суд вынес решение по нескольким задержанным на акции против подорожания топлива в Тбилиси
Тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси и крупных городах Грузии в минувшее воскресенье и опротестовали повышение цен на топливо 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T11:53+0400
2022-03-30T11:53+0400
2022-03-30T12:30+0400
происшествия
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными троих из 20 человек, задержанных во время акции протеста против повышения цен на топливо в Тбилиси.В воскресенье в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. В Тбилиси митингующие перекрыли площадь Героев, где находится главная транспортная развязка в центре столицы. За хулиганство и неподчинение требованиям полиции были задержаны 20 человек.Согласно решению суда, все трое должны выплатить штраф в размере 2 тысяч лари. По сегодняшнему курсу это 645 долларов.Что касается остальных задержанных, суд над некоторыми из них состоится в среду, а над остальными - 5 апреля, как того просили адвокаты. Протестующие в воскресенье выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, мвд грузии, цены на топливо
Суд вынес решение по нескольким задержанным на акции против подорожания топлива в Тбилиси
11:53 30.03.2022 (обновлено: 12:30 30.03.2022)
Тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси и крупных городах Грузии в минувшее воскресенье и опротестовали повышение цен на топливо
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными троих из 20 человек, задержанных во время акции протеста против повышения цен на топливо в Тбилиси.
В воскресенье в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. В Тбилиси митингующие перекрыли площадь Героев, где находится главная транспортная развязка в центре столицы. За хулиганство и неподчинение требованиям полиции были задержаны 20 человек.
Согласно решению суда, все трое должны выплатить штраф в размере 2 тысяч лари. По сегодняшнему курсу это 645 долларов.
Что касается остальных задержанных, суд над некоторыми из них состоится в среду, а над остальными - 5 апреля, как того просили адвокаты.
Протестующие в воскресенье выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).