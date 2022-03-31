https://sputnik-georgia.ru/20220331/amnistiya-v-gruzii-kosnetsya-chinovnikov-vremen-shevardnadze-265629812.html

Амнистия в Грузии коснется чиновников времен Шеварднадзе?

Амнистия в Грузии коснется чиновников времен Шеварднадзе?

Амнистия не касается лиц, виновных в убийствах, нечеловеческом обращении и терроризме 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T09:01+0400

2022-03-31T09:01+0400

2022-03-31T09:04+0400

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аслан абашидзе

эдуард шеварднадзе

амнистия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Обсуждение проекта закона "Об амнистии для заключенных", предполагающего сокращение сроков наказания для ряда осужденных, вызвал в парламенте серьезные споры.Законопроект предполагает освобождение лиц, лишенных свиданий во время пандемии коронавируса, а также людей, совершивших преступления до 1 января 2004 года.Второй пункт вызвал недовольство части оппозиционных партий, которые предположили, что таким образом правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует освободить от уголовной ответственности чиновников времен второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.Особое опасение оппозиции вызывает возможное попадание под амнистию бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе и бывшего министра госбезопасности Игоря Гиоргадзе.Кто есть ктоИгорь Гиоргадзе обвиняется в организации нескольких террористических актов, в том числе покушении на жизнь Эдуарда Шеварднадзе. Что касается Абашидзе, то он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве бывшего депутата Верховного совета Нодара Имнадзе в его же кабинете в 1991 году, а также по делу взрыва мостов в Чолоки и Какути.Однако при этом он не исключил, что амнистия коснется другого видного чиновника времен Шеварднадзе – бывшего губернатора Квемо Картли Левана Мамаладзе."Если Мамаладзе не совершил никаких других преступлений, кроме экономических, то он будет амнистирован", – сказал Сарджвеладзе.Леван Мамаладзе заочно приговорен к 17 годам тюрьмы за получении взятки и легализации незаконных доходов.Другие детали проектаСогласно законопроекту, амнистия не касается лиц, осужденных бессрочно, а также виновных в убийствах, нечеловеческом обращении, терроризме, должностных и сексуальных преступлениях, а также преступлениях против человечества.Кроме этого, амнистия коснется обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении в период с 5 марта по 25 мая 2020 года, а также с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года.Эти заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения засчитывается при отбывании тюремного приговора.К этой части проекта у депутатов не было вопросов, и в итоге законопроект был принят во втором чтении.Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.

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грузия, политика, новости, аслан абашидзе, эдуард шеварднадзе, амнистия