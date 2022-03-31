https://sputnik-georgia.ru/20220331/astronomy-obnaruzhili-samuyu-dalekuyu-ot-zemli-obozrimuyu-zvezdu-265637129.html

Астрономы обнаружили самую далекую от Земли обозримую звезду

Астрономы обнаружили самую далекую от Земли обозримую звезду

Звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли, утверждают астрономы 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T11:29+0400

2022-03-31T11:29+0400

2022-03-31T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Наиболее далекую от Земли обозримую звезду Earendel, которая была сформирована почти 13 миллиардов лет назад, обнаружил космический телескоп "Хаббл", сообщило Европейское космическое агентство (EКА).Как утверждают астрономы, открытая звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Более того, звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.Примечательно, что до сих пор рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Эта звезда существовала, когда Вселенной было около четырех миллиардов лет.Космический телескоп "Хаббл" – автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. "Хаббл" – совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА. Запущена 24 апреля 1990 года. Размещение телескопа в космосе дает возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна, в первую очередь в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.

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космос, наса, ученые, наука, новости