https://sputnik-georgia.ru/20220331/astronomy-obnaruzhili-samuyu-dalekuyu-ot-zemli-obozrimuyu-zvezdu-265637129.html
Астрономы обнаружили самую далекую от Земли обозримую звезду
Астрономы обнаружили самую далекую от Земли обозримую звезду
Звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли, утверждают астрономы 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T11:29+0400
2022-03-31T11:29+0400
2022-03-31T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Наиболее далекую от Земли обозримую звезду Earendel, которая была сформирована почти 13 миллиардов лет назад, обнаружил космический телескоп "Хаббл", сообщило Европейское космическое агентство (EКА).Как утверждают астрономы, открытая звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Более того, звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.Примечательно, что до сих пор рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Эта звезда существовала, когда Вселенной было около четырех миллиардов лет.Космический телескоп "Хаббл" – автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. "Хаббл" – совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА. Запущена 24 апреля 1990 года. Размещение телескопа в космосе дает возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна, в первую очередь в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
космос, наса, ученые, наука, новости
Астрономы обнаружили самую далекую от Земли обозримую звезду
Звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли, утверждают астрономы
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik.
Наиболее далекую от Земли обозримую звезду Earendel, которая была сформирована почти 13 миллиардов лет назад, обнаружил космический телескоп "Хаббл", сообщило
Европейское космическое агентство (EКА).
"Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА установил новую необычайную веху: (он – ред.) обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва, ... самой далекой из когда-либо наблюдавшихся отдельных звезд", – говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
Как утверждают астрономы, открытая звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Более того, звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.
Примечательно, что до сих пор рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Эта звезда существовала, когда Вселенной было около четырех миллиардов лет.
Космический телескоп "Хаббл" – автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. "Хаббл" – совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА. Запущена 24 апреля 1990 года.
Размещение телескопа в космосе дает возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна, в первую очередь в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.