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https://sputnik-georgia.ru/20220331/chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-ramadan-2022-pravila-i-molitvy-265653195.html
Что можно и нельзя делать в Рамадан 2022: правила и молитвы
Что можно и нельзя делать в Рамадан 2022: правила и молитвы
Мусульмане во всем мире готовятся встретить священный месяц Рамадан - один из важных периодов для последователей ислама, который в 2022 году в большинстве... 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T20:51+0400
2022-03-31T20:51+0400
справки
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Рамадан, в который был ниспослан священный Коран, самый важный и почетный месяц у мусульман, предназначенный для переосмысления жизни, очищения души и тела.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя делать в Рамадан, а также какие правила нужно соблюдать в священный месяц и какие молитвы возносить.Правила РамаданаРамадан для ислама очень важен — это месяц обязательного поста и ежедневных молитв, время зарабатывать вечный Рай. В 2022-м Рамадан длится 30 дней.Великой награды в Рамадан могут удостоить: пост, пять ежедневных молитв (намаз), молитва "Таравих", искренняя мольба-дуа, пожертвования и многие другие благие дела и поступки.Соблюдать пост в Рамадан обязан каждый совершеннолетний мусульманин и придерживаться установленных правил. А это значит много молиться и ежедневно подтверждать свое намерение участвовать во имя Аллаха в этом празднике.Правоверные в течение месяца Рамадан в дневное время отказываются не только от пищи и питья, но и курения и интимной близости.Рамадан предназначен для очищения души и тела, поэтому без ежедневных молитв (намазов) Аллах не засчитает исполнение религиозного долга.От поста в Рамадан освобождаются больные, старики и воины, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста обязательно в другой, более благоприятный период.Молитвы во время РамаданаВерующие в течение священного месяца Рамадана должны в строго определенное время произносить определенные обязательные молитвы, а также добровольные коллективные молитвы.Главная молитва (намаз) — обязательная ежедневная пятикратная молитва. Намаз в основном состоит из произнесения заповедей из Корана и прославления Аллаха.Пять промежутков времени, в которые в Рамадан, по правилам, предписана молитва, соответствуют пяти частям суток: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.В Рамадан к пяти ежедневным обязательным молитвам добавляется "таравих", что означает добровольный намаз, который совершают после ночной молитвы.Что нельзя делать в постВ пост нельзя преднамеренно есть, пить, принимать лекарства, а также курить и вступать в интимные отношения. Эти действия нарушают пост в Рамадан и требуют искупления (кяффара).Нарушают пост также использование клизмы, попадание воды в носоглотку при совершении омовения, попадание лекарств внутрь организма через нос и уши, преднамеренный вызов рвоты, начало менструации или послеродовой период.Нарушив пост, мусульманин, по правилам, должен заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Одно из самых серьезных нарушений - вступление в интимные отношения. Правоверный за это нарушение должен или накормить 60 бедняков или соблюдать непрерывный строгий пост 60 дней.На протяжении всего Рамадана правоверные должны читать Коран, посвящать свое время благочестивым поступкам, размышлениям, работе и благотворительности.Рамадан завершает второй по значению великий праздник — Ид аль Фитр (Праздник Разговения) – он наступает в последний день священного месяца, после заката и длится три дня.Наступает Ид аль Фитр первого числа месяца Шавваль – в 2022-м праздник начинают отмечать со 2 мая, вернее с 1 числа, после заката.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Лиза Офман
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справки

Что можно и нельзя делать в Рамадан 2022: правила и молитвы

20:51 31.03.2022
© AP Photo / Muhammad SajjadМечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники
Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Muhammad Sajjad
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Мусульмане во всем мире готовятся встретить священный месяц Рамадан - один из важных периодов для последователей ислама, который в 2022 году в большинстве мусульманских стран начнется 1 апреля с закатом солнца
Рамадан, в который был ниспослан священный Коран, самый важный и почетный месяц у мусульман, предназначенный для переосмысления жизни, очищения души и тела.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя делать в Рамадан, а также какие правила нужно соблюдать в священный месяц и какие молитвы возносить.

Правила Рамадана

Рамадан для ислама очень важен — это месяц обязательного поста и ежедневных молитв, время зарабатывать вечный Рай. В 2022-м Рамадан длится 30 дней.
Великой награды в Рамадан могут удостоить: пост, пять ежедневных молитв (намаз), молитва "Таравих", искренняя мольба-дуа, пожертвования и многие другие благие дела и поступки.
Соблюдать пост в Рамадан обязан каждый совершеннолетний мусульманин и придерживаться установленных правил. А это значит много молиться и ежедневно подтверждать свое намерение участвовать во имя Аллаха в этом празднике.
© AP Photo / Hadi Mizban Мусульмане во время празднования Ид-аль-Фитра в Багдаде
Мусульмане во время празднования Ид-аль-Фитра в Багдаде - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
Мусульмане во время празднования Ид-аль-Фитра в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Правоверные в течение месяца Рамадан в дневное время отказываются не только от пищи и питья, но и курения и интимной близости.
Рамадан предназначен для очищения души и тела, поэтому без ежедневных молитв (намазов) Аллах не засчитает исполнение религиозного долга.
От поста в Рамадан освобождаются больные, старики и воины, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста обязательно в другой, более благоприятный период.

Молитвы во время Рамадана

Верующие в течение священного месяца Рамадана должны в строго определенное время произносить определенные обязательные молитвы, а также добровольные коллективные молитвы.
Главная молитва (намаз) — обязательная ежедневная пятикратная молитва. Намаз в основном состоит из произнесения заповедей из Корана и прославления Аллаха.
Пять промежутков времени, в которые в Рамадан, по правилам, предписана молитва, соответствуют пяти частям суток: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.
В Рамадан к пяти ежедневным обязательным молитвам добавляется "таравих", что означает добровольный намаз, который совершают после ночной молитвы.

Что нельзя делать в пост

В пост нельзя преднамеренно есть, пить, принимать лекарства, а также курить и вступать в интимные отношения. Эти действия нарушают пост в Рамадан и требуют искупления (кяффара).
Нарушают пост также использование клизмы, попадание воды в носоглотку при совершении омовения, попадание лекарств внутрь организма через нос и уши, преднамеренный вызов рвоты, начало менструации или послеродовой период.
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
Города мира. Шарм-эль-Шейх
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Нарушив пост, мусульманин, по правилам, должен заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Одно из самых серьезных нарушений - вступление в интимные отношения. Правоверный за это нарушение должен или накормить 60 бедняков или соблюдать непрерывный строгий пост 60 дней.
На протяжении всего Рамадана правоверные должны читать Коран, посвящать свое время благочестивым поступкам, размышлениям, работе и благотворительности.
Рамадан завершает второй по значению великий праздник — Ид аль Фитр (Праздник Разговения) – он наступает в последний день священного месяца, после заката и длится три дня.
Наступает Ид аль Фитр первого числа месяца Шавваль – в 2022-м праздник начинают отмечать со 2 мая, вернее с 1 числа, после заката.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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