https://sputnik-georgia.ru/20220331/chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-ramadan-2022-pravila-i-molitvy-265653195.html

Что можно и нельзя делать в Рамадан 2022: правила и молитвы

Что можно и нельзя делать в Рамадан 2022: правила и молитвы

Мусульмане во всем мире готовятся встретить священный месяц Рамадан - один из важных периодов для последователей ислама, который в 2022 году в большинстве... 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T20:51+0400

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справки

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Рамадан, в который был ниспослан священный Коран, самый важный и почетный месяц у мусульман, предназначенный для переосмысления жизни, очищения души и тела.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя делать в Рамадан, а также какие правила нужно соблюдать в священный месяц и какие молитвы возносить.Правила РамаданаРамадан для ислама очень важен — это месяц обязательного поста и ежедневных молитв, время зарабатывать вечный Рай. В 2022-м Рамадан длится 30 дней.Великой награды в Рамадан могут удостоить: пост, пять ежедневных молитв (намаз), молитва "Таравих", искренняя мольба-дуа, пожертвования и многие другие благие дела и поступки.Соблюдать пост в Рамадан обязан каждый совершеннолетний мусульманин и придерживаться установленных правил. А это значит много молиться и ежедневно подтверждать свое намерение участвовать во имя Аллаха в этом празднике.Правоверные в течение месяца Рамадан в дневное время отказываются не только от пищи и питья, но и курения и интимной близости.Рамадан предназначен для очищения души и тела, поэтому без ежедневных молитв (намазов) Аллах не засчитает исполнение религиозного долга.От поста в Рамадан освобождаются больные, старики и воины, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста обязательно в другой, более благоприятный период.Молитвы во время РамаданаВерующие в течение священного месяца Рамадана должны в строго определенное время произносить определенные обязательные молитвы, а также добровольные коллективные молитвы.Главная молитва (намаз) — обязательная ежедневная пятикратная молитва. Намаз в основном состоит из произнесения заповедей из Корана и прославления Аллаха.Пять промежутков времени, в которые в Рамадан, по правилам, предписана молитва, соответствуют пяти частям суток: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.В Рамадан к пяти ежедневным обязательным молитвам добавляется "таравих", что означает добровольный намаз, который совершают после ночной молитвы.Что нельзя делать в постВ пост нельзя преднамеренно есть, пить, принимать лекарства, а также курить и вступать в интимные отношения. Эти действия нарушают пост в Рамадан и требуют искупления (кяффара).Нарушают пост также использование клизмы, попадание воды в носоглотку при совершении омовения, попадание лекарств внутрь организма через нос и уши, преднамеренный вызов рвоты, начало менструации или послеродовой период.Нарушив пост, мусульманин, по правилам, должен заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Одно из самых серьезных нарушений - вступление в интимные отношения. Правоверный за это нарушение должен или накормить 60 бедняков или соблюдать непрерывный строгий пост 60 дней.На протяжении всего Рамадана правоверные должны читать Коран, посвящать свое время благочестивым поступкам, размышлениям, работе и благотворительности.Рамадан завершает второй по значению великий праздник — Ид аль Фитр (Праздник Разговения) – он наступает в последний день священного месяца, после заката и длится три дня.Наступает Ид аль Фитр первого числа месяца Шавваль – в 2022-м праздник начинают отмечать со 2 мая, вернее с 1 числа, после заката.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки