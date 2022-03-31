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ДТП на западе Грузии – есть жертвы
ДТП на западе Грузии – есть жертвы
Грузовой автомобиль врезался в бордюр и перевернулся 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T10:27+0400
2022-03-31T10:27+0400
2022-03-31T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Два человека погибли в результате аварии в селе Алисмерети (регион Имерети) в Западной Грузии.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", перевернулся грузовой автомобиль. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, грузовик сошел с дороги и врезался в бордюр.На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции и бригады скорой медицинской помощи.Следствие начато по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет, а также лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, дтп
ДТП на западе Грузии – есть жертвы
10:27 31.03.2022 (обновлено: 11:15 31.03.2022)
Грузовой автомобиль врезался в бордюр и перевернулся
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Два человека погибли в результате аварии в селе Алисмерети (регион Имерети) в Западной Грузии.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", перевернулся грузовой автомобиль. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, грузовик сошел с дороги и врезался в бордюр.
На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции и бригады скорой медицинской помощи.
Следствие начато по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет, а также лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.