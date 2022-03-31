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ДТП на западе Грузии – есть жертвы

ДТП на западе Грузии – есть жертвы

Грузовой автомобиль врезался в бордюр и перевернулся 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Два человека погибли в результате аварии в селе Алисмерети (регион Имерети) в Западной Грузии.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", перевернулся грузовой автомобиль. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, грузовик сошел с дороги и врезался в бордюр.На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции и бригады скорой медицинской помощи.Следствие начато по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет, а также лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп