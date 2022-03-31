https://sputnik-georgia.ru/20220331/gruzinskie-aktery-sygrayut-v-filme-ot-netflix-s-krisom-khemsvortom-265639196.html

Грузинские актеры сыграют в фильме от Netflix с Крисом Хемсвортом

Грузинские актеры сыграют в фильме от Netflix с Крисом Хемсвортом

Премьера фильма запланирована на май 2022 года – в Сети уже можно посмотреть официальный тизер 31.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские актеры сыграют в фильме "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), создаваемый стриминговым сервисом Netflix.Несколько месяцев назад стало известно, что в это фильме также сыграет "грузинский Халк" – чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили.Об этой новости Сагинашвили рассказал во время "Мткивнеули шоу" на YouTube, отметив, что должен был отправить для съемок в Австралию, однако из-за распространения дельта-штамма коронавируса, съемки переместились в Прагу.По сюжету второй части фильма, Тайлер Рэйк, чудом уцелевший в Бангладеш, возвращается. Он и его команда приступают к новой миссии. Его задача – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира.Рейк выполняет задание, гангстер погибает в столкновении, однако брат убитого гангстера начинает охоту на наемного солдата.Премьера фильма запланирована на май 2022 года. В Сети уже можно посмотреть официальный тизер.

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netflix, новости, грузия, культура, торнике гогричиани, австралия, бангладеш, прага