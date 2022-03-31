https://sputnik-georgia.ru/20220331/gruzinskie-aktery-sygrayut-v-filme-ot-netflix-s-krisom-khemsvortom-265639196.html
Грузинские актеры сыграют в фильме от Netflix с Крисом Хемсвортом
Грузинские актеры сыграют в фильме от Netflix с Крисом Хемсвортом
Премьера фильма запланирована на май 2022 года – в Сети уже можно посмотреть официальный тизер 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T15:01+0400
2022-03-31T15:01+0400
2022-03-31T15:01+0400
netflix
новости
грузия
культура
торнике гогричиани
австралия
бангладеш
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24338/74/243387483_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_45880ccf0132ab3851968ade1597c6de.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские актеры сыграют в фильме "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), создаваемый стриминговым сервисом Netflix.Несколько месяцев назад стало известно, что в это фильме также сыграет "грузинский Халк" – чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили.Об этой новости Сагинашвили рассказал во время "Мткивнеули шоу" на YouTube, отметив, что должен был отправить для съемок в Австралию, однако из-за распространения дельта-штамма коронавируса, съемки переместились в Прагу.По сюжету второй части фильма, Тайлер Рэйк, чудом уцелевший в Бангладеш, возвращается. Он и его команда приступают к новой миссии. Его задача – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира.Рейк выполняет задание, гангстер погибает в столкновении, однако брат убитого гангстера начинает охоту на наемного солдата.Премьера фильма запланирована на май 2022 года. В Сети уже можно посмотреть официальный тизер.
австралия
бангладеш
прага
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24338/74/243387483_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_64f7910b593a0af8f3e62e8ec0aef7d4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
netflix, новости, грузия, культура, торнике гогричиани, австралия, бангладеш, прага
Грузинские актеры сыграют в фильме от Netflix с Крисом Хемсвортом
Премьера фильма запланирована на май 2022 года – в Сети уже можно посмотреть официальный тизер
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские актеры сыграют в фильме "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), создаваемый стриминговым сервисом Netflix.
По данным сайта IMDB, в фильме сыграют Тина Далакишвили, Дато Бахтадзе и Торнике Гогричиани. Грузинским актерам удастся поработать на одной площадке с исполнителем главной роли фильма – Крисом Хемсвортом, а также с Адамом Бесса, Патриком Ньюэллом и другими актерами.
Несколько месяцев назад стало известно, что в это фильме также сыграет "грузинский Халк" – чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили.
Об этой новости Сагинашвили рассказал во время "Мткивнеули шоу" на YouTube, отметив, что должен был отправить для съемок в Австралию, однако из-за распространения дельта-штамма коронавируса, съемки переместились в Прагу.
По сюжету второй части фильма, Тайлер Рэйк, чудом уцелевший в Бангладеш, возвращается. Он и его команда приступают к новой миссии. Его задача – вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в самой охраняемой тюрьме мира.
Рейк выполняет задание, гангстер погибает в столкновении, однако брат убитого гангстера начинает охоту на наемного солдата.
Премьера фильма запланирована на май 2022 года. В Сети уже можно посмотреть официальный тизер.