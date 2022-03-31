https://sputnik-georgia.ru/20220331/gruziya-i-saudovskaya-araviya-uglublyayut-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-265626162.html

Грузия и Саудовская Аравия углубляют экономическое сотрудничество

Грузия и Саудовская Аравия углубляют экономическое сотрудничество

Представители Грузии и Саудовской Аравии рассмотрели перспективы углубления сотрудничества 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T07:01+0400

2022-03-31T07:01+0400

2022-03-31T07:01+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

ираклий гарибашвили

украина

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261644572_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_eead3a83bac170e24c35cc98854ff95d.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания совместного экономического комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.Инициативу обсудили в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава экономического ведомства Саудовской Аравии Фейсал Фадиль Аль-Ибрагим. Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества и подчеркнули важность плодотворного взаимодействия. Гарибашвили отметил, что приветствует увеличение инвесторов из Саудовской Аравии, а также рост числа визитеров. Этому способствует безвизовый режим для граждан СА и динамично развивающийся сектор туризма, отметил грузинский премьер.На встрече также обсуждалась ситуация на Украине и связанные с этим вызовы безопасности в восточноевропейском регионе.Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.

украина

саудовская аравия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, украина, саудовская аравия