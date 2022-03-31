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Грузия и Саудовская Аравия углубляют экономическое сотрудничество
Грузия и Саудовская Аравия углубляют экономическое сотрудничество
Представители Грузии и Саудовской Аравии рассмотрели перспективы углубления сотрудничества 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T07:01+0400
2022-03-31T07:01+0400
2022-03-31T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания совместного экономического комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.Инициативу обсудили в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава экономического ведомства Саудовской Аравии Фейсал Фадиль Аль-Ибрагим. Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества и подчеркнули важность плодотворного взаимодействия. Гарибашвили отметил, что приветствует увеличение инвесторов из Саудовской Аравии, а также рост числа визитеров. Этому способствует безвизовый режим для граждан СА и динамично развивающийся сектор туризма, отметил грузинский премьер.На встрече также обсуждалась ситуация на Украине и связанные с этим вызовы безопасности в восточноевропейском регионе.Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, украина, саудовская аравия
Грузия и Саудовская Аравия углубляют экономическое сотрудничество
Представители Грузии и Саудовской Аравии рассмотрели перспективы углубления сотрудничества
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания совместного экономического комитета по сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.
Инициативу обсудили в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава экономического ведомства Саудовской Аравии Фейсал Фадиль Аль-Ибрагим. Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества и подчеркнули важность плодотворного взаимодействия.
Гарибашвили отметил, что приветствует увеличение инвесторов из Саудовской Аравии, а также рост числа визитеров. Этому способствует безвизовый режим для граждан СА и динамично развивающийся сектор туризма, отметил грузинский премьер.
На встрече также обсуждалась ситуация на Украине и связанные с этим вызовы безопасности в восточноевропейском регионе.
Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.