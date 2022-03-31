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Грузия создаст базу данных по безопасности дорожного движения
Грузия создаст базу данных по безопасности дорожного движения
МВД Грузии составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T23:02+0400
2022-03-31T23:02+0400
2022-04-01T00:00+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии запустило проект "Поддержка создания базы данных по безопасности дорожного движения и дальнейшего улучшения управления безопасностью дорожного движения в Грузии", для осуществления которого страна получит 1,3 миллиона евро.Основной целью проекта является усиление компонента управления безопасностью дорожного движения в Грузии в рамках договоренностей по Соглашению об Ассоциации с Евросоюзом.Целью проекта является укрепление институционального потенциала, включая повышение качества разработки политики в области безопасности дорожного движения, сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях и разработка подходов, основанных на анализе.Штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличат в Грузии >>Проект, финансируемый ЕС, предполагает оказание помощи Грузии для улучшения электронной базы данных о дорожно-транспортных происшествиях, разработки эффективной системы управления безопасностью дорожного движения, создание национального реестра травм, создание эффективной системы управления данными и укрепление потенциала национальных агентств, работающих в области дорожно-транспортных происшествий.Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности."Умные камеры" будут выписывать штрафы за отсутствие техосмотра в Грузии >>Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, в том числе 2 677 "умных" камер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мвд грузии, правила дорожного движения
Грузия создаст базу данных по безопасности дорожного движения
23:02 31.03.2022 (обновлено: 00:00 01.04.2022)
МВД Грузии составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии запустило проект "Поддержка создания базы данных по безопасности дорожного движения и дальнейшего улучшения управления безопасностью дорожного движения в Грузии", для осуществления которого страна получит 1,3 миллиона евро.
Основной целью проекта является усиление компонента управления безопасностью дорожного движения в Грузии в рамках договоренностей по Соглашению об Ассоциации с Евросоюзом.
Целью проекта является укрепление институционального потенциала, включая повышение качества разработки политики в области безопасности дорожного движения, сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях и разработка подходов, основанных на анализе.
Проект, финансируемый ЕС, предполагает оказание помощи Грузии для улучшения электронной базы данных о дорожно-транспортных происшествиях, разработки эффективной системы управления безопасностью дорожного движения, создание национального реестра травм, создание эффективной системы управления данными и укрепление потенциала национальных агентств, работающих в области дорожно-транспортных происшествий.
Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.
В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.
Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, в том числе 2 677 "умных" камер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.
Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.
В рамках стратегии безопасности дорожного движения МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.