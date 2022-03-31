https://sputnik-georgia.ru/20220331/gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-tbilisi-batumi-265638371.html

ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми

Дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока 31.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 1-3 апреля, сообщили Sputnik Грузия в ГЖД.По словам представителя компании, дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока.Дополнительный рейс отправится из Тбилиси в 07:00, а из Батуми – в 14:10.Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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