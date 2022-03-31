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ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми
ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми
Дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T12:24+0400
2022-03-31T12:24+0400
2022-03-31T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 1-3 апреля, сообщили Sputnik Грузия в ГЖД.По словам представителя компании, дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока.Дополнительный рейс отправится из Тбилиси в 07:00, а из Батуми – в 14:10.Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.
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ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми
Дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik.
"Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 1-3 апреля, сообщили Sputnik Грузия
в ГЖД.
По словам представителя компании, дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока.
"Чем вызвано увеличение пассажиров – такой информации у нас нет. Не могу сказать, туристы это или местное население. Когда поступает больше звонков, в такой ситуации мы всегда назначаем дополнительные рейсы", – рассказали в компании.
Дополнительный рейс отправится из Тбилиси в 07:00, а из Батуми – в 14:10.
Приобрести билеты можно на сайте
ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.