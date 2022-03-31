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"Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии
"Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии
Украинский лидер выразил недовольство работой некоторых дипломатов 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T08:31+0400
2022-03-31T08:31+0400
2022-03-31T09:26+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о возвращении посла из Грузии Игоря Долгова.Причина – недостаточно продуктивная работа дипломата, так как Тбилиси не присоединился к санкциям Запада против РФ, отметил Зеленский.Зеленский добавил, что "ждет конкретных результатов в ближайшие дни" от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, владимир путин, украина, ближний восток, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии
08:31 31.03.2022 (обновлено: 09:26 31.03.2022)
Украинский лидер выразил недовольство работой некоторых дипломатов
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о возвращении посла из Грузии Игоря Долгова.
Причина – недостаточно продуктивная работа дипломата, так как Тбилиси не присоединился к санкциям Запада против РФ, отметил Зеленский.
"Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Зеленский добавил, что "ждет конкретных результатов в ближайшие дни" от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.