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"Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии

"Ищите другую работу" – Зеленский отозвал посла из Грузии

Украинский лидер выразил недовольство работой некоторых дипломатов 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T08:31+0400

2022-03-31T08:31+0400

2022-03-31T09:26+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о возвращении посла из Грузии Игоря Долгова.Причина – недостаточно продуктивная работа дипломата, так как Тбилиси не присоединился к санкциям Запада против РФ, отметил Зеленский.Зеленский добавил, что "ждет конкретных результатов в ближайшие дни" от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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новости, грузия, владимир путин, украина, ближний восток, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022