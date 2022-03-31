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Как Грузии бороться с ростом цен на бензин – мнение эксперта

Как Грузии бороться с ростом цен на бензин – мнение эксперта

Стоимость бензина и дизеля в Грузии резко возросла в марте 2022 года 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T11:44+0400

2022-03-31T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Власти Грузии для борьбы с ростом цен на автомобильное топливо могут маневрировать акцизными и другими налогами, заявил эксперт по энергетике, главный редактор журнала " Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.В ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек- Нур-Султан -Тбилиси Марцинкевич отвечал на вопросы журналистов по теме "Санкции Запада и газ за рубли – последствия для мировой экономики".Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,3 доллара)."В Европе целый пакет самых разных вариантов используется: снижают НДС, снижают акцизные налоги, есть варианты с прямыми дотациями владельцам автомобилей и так далее. Грузии надо посмотреть, какой опыт имеется, какой подходит для нее и какой дает наиболее положительный результат", – сказал Марцинкевич.В минувшие выходные в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. Среди главных требований – отмена акциза на топливо и перевод ставки НДС в плавающий режим. В Тбилиси митингующие перекрыли площадь Героев, где находится главная транспортная развязка в центре столицы. За хулиганство и неподчинение требованиям полиции были задержаны 20 человек.Как пояснили в правительстве, акциз и НДС в сумме в части доходов страны составляет 1,3 миллиарда лари – примерно до 9% налоговых доходов, а понизить акциз и НДС на топливо пока не удастся, так как госбюджет на 2022 год уже запланирован.Импорт топлива из России продолжитсяРоссия является одним из основных поставщиков бензина и дизельного топлива в Грузию. За прошедший год импорт составил примерно 221,2 тысячи тонн – это 19,3% от общего объема импорта.По словам Марцинкевича, схема поставок нефтепродуктов из России в Грузию не изменится на фоне санкций против России."Я не думаю, что между Россией и Грузией что-то изменилось. Наши порты на месте, наша железная дорога продолжает работать, нефтеперерабатывающие заводы в России проблем не испытывают, несмотря на всевозможные эмбарго", – сказал он.При этом эксперт добавил, что со всеми катализаторами, необходимыми для производства как бензина, так и дизельного топлива, в России все в порядке. "Импортозамещение удачно прошло, так что я не вижу, чтобы были причины хоть для каких-то изменений", – заключил он.

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грузия, новости, экономика, бензин