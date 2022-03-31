https://sputnik-georgia.ru/20220331/kak-vyuchit-gruzinskiy-yazyk-samostoyatelno-s-nulya-bystro-265619781.html

Как выучить грузинский язык самостоятельно с нуля быстро

Как выучить грузинский язык самостоятельно с нуля быстро

Выучить красивый и певучий грузинский язык, который стоит в одном ряду с древними языками, задача не из легких

2022-03-31T06:06+0400

2022-03-31T06:06+0400

2022-03-31T09:18+0400

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Однако специалисты утверждают, что иностранный язык, в том числе и грузинский, невзирая на степень его сложности, можно выучить самостоятельно с нуля быстро, при правильном подходе и учете нюансов.Как выучить грузинский язык самостоятельно с нуля быстро, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Как самостоятельно выучить грузинский языкЧтобы выучить грузинский язык самостоятельно с нуля быстро, нужно сначала ознакомиться с культурой Грузии, с ее традициями, постараться понять ментальность грузин – одним словом, погрузиться в соответствующую среду.Используйте интернет-ресурсы. Скачайте грузинскую азбуку с транскрипцией, в которой учитывается правильное произношение букв. Алфавит из 33 букв можно выучить за 10 дней, если запоминать по три буквы в день.Кстати, грузинская азбука "Деда эна", написанная и изданная основателем научной педагогики в Грузии, писателем Яковом Гогебашвили в 1865 году, была включена в 2013 году в перечень нематериального культурного наследия.Для того, чтобы выучить грузинский язык самостоятельно с нуля быстро, нужно усвоить некоторые его особенности: в грузинском языке нет у существительных рода и ярко выраженных ударений – обычно ударение ставится на первый слог. Заглавные буквы в грузинской письменности отсутствуют, а слова читаются и пишутся одинаково.Лингвисты считают, что для свободного общения на грузинском языке необходимо выучить минимум 700 слов.Для результата нужны ежедневные тренировки и практика: читайте тексты, слушайте передачи на грузинском языке, учите грузинские песни, смотрите грузинские фильмы и мультфильмы, из которых вы выучите много крылатых фраз. Старайтесь говорить на грузинском – использовать разговорный язык в повседневной жизни.Как быстро выучить грузинский язык – лайфхак для начинающих >>>Очень часто люди пытаются говорить правильно, но если у них не получается, помалкивают или просто бросают занятия. Специалисты советуют начать говорить, и на практике, постепенно, совершенствовать свое знание грузинского языка.Так что выучить грузинский язык самостоятельно с нуля быстро можно, но в первую очередь нужно неподдельное желание, подкрепленное максимальными усилиями.Материал подготовлен на основе открытых источников

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грузинский язык, грузия, культура, общество, справки