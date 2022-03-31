https://sputnik-georgia.ru/20220331/kontsert-gruppy-onerepublic-v-gruzii-vnov-otmenili-265642719.html

Концерт группы OneRepublic в Грузии вновь отменили

Концерт группы OneRepublic в Грузии вновь отменили

Выступление OneRepublic откладывается во второй раз. Ранее концерт пришлось отменить из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T13:44+0400

2022-03-31T13:44+0400

2022-03-31T13:44+0400

новости

грузия

общество

black sea arena

концерт

культурная жизнь грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23287/61/232876136_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f13d4f454549ca80c47c089fe0df3715.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Концерт известной американской поп-группы OneRepublic, который должен был состояться в Грузии на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия) 28 мая 2022 года, вновь отменили в связи с событиями на Украине.Организаторы концерта распространили сообщение, в котором говорят, что выступление пришлось отменить, несмотря на усиленную работу в течение трех недель.Возврат купленных билетов начнется с 4 апреля, а в случае возникновения дополнительных вопросов организаторы просят обращаться к ним напрямую.Стоит отметить, что концерт группы OneRepublic в Грузии откладывается во второй раз. Ранее его пришлось отменить из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.Группа OneRepublic ("Одна Республика") из Колорадо-Спрингс. Известность ей принес сингл Apologize, ставший в США трижды платиновым и достигший третьего места в хит-параде Великобритании в ноябре 2007 года.Сейчас музыканты пожинают плоды славы, ведь они известны по всему миру. Однако был период, когда с будущими звездами звукозаписывающая студия расторгла контракт в одностороннем порядке. Это событие случилось за 2 месяца до выхода дебютного альбома.Неудача чуть не стала причиной распада коллектив, но музыканты сумели преодолеть черную полосу и стать популярной группой, песни которой находятся на первых позициях мировых хит-парадов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, black sea arena, концерт, культурная жизнь грузии