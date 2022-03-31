https://sputnik-georgia.ru/20220331/kulinarnoe-puteshestvie-izdana-kniga-o-blyudakh-adzharskoy-kukhni-265585389.html
Кулинарное путешествие: издана книга о блюдах аджарской кухни
Кулинарное путешествие: издана книга о блюдах аджарской кухни
Авторы книги хотят, чтобы блюда из сборника попали в меню аджарских ресторанов 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T09:52+0400
2022-03-31T09:52+0400
2022-03-31T09:52+0400
туризм
грузия
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аджария
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Департамент туризма и курортов Аджарии издал путеводитель по аджарской кухне, говорится в пресс-релизе ведомства.В книгу под названием "Кулинарное путешествие по Аджарии" вошли около 110 блюд, в том числе малоизвестные и забытые рецепты. Здесь представлены основные блюда, десерты, соусы, варенья, маринады, молочные продукты, закуски, разновидности вин и продукты, изготовленные из сока винограда. Так, читатель узнает о Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама и многих других изысках кухни.Цель книги – популяризация аджарской кухни, а также появление аджарских блюд в меню местных ресторанов. С электронной версией путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства.Печатная версия путеводителя будет передана в подарок гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, аджария, грузинская кухня
Кулинарное путешествие: издана книга о блюдах аджарской кухни
Авторы книги хотят, чтобы блюда из сборника попали в меню аджарских ресторанов
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Департамент туризма и курортов Аджарии издал путеводитель по аджарской кухне, говорится в пресс-релизе ведомства.
В книгу под названием "Кулинарное путешествие по Аджарии" вошли около 110 блюд, в том числе малоизвестные и забытые рецепты.
Здесь представлены основные блюда, десерты, соусы, варенья, маринады, молочные продукты, закуски, разновидности вин и продукты, изготовленные из сока винограда. Так, читатель узнает о Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама и многих других изысках кухни.
Цель книги – популяризация аджарской кухни, а также появление аджарских блюд в меню местных ресторанов.
С электронной версией
путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства.
Печатная версия путеводителя будет передана в подарок гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа.