https://sputnik-georgia.ru/20220331/kulinarnoe-puteshestvie-izdana-kniga-o-blyudakh-adzharskoy-kukhni-265585389.html

Кулинарное путешествие: издана книга о блюдах аджарской кухни

Кулинарное путешествие: издана книга о блюдах аджарской кухни

Авторы книги хотят, чтобы блюда из сборника попали в меню аджарских ресторанов 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T09:52+0400

2022-03-31T09:52+0400

2022-03-31T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Департамент туризма и курортов Аджарии издал путеводитель по аджарской кухне, говорится в пресс-релизе ведомства.В книгу под названием "Кулинарное путешествие по Аджарии" вошли около 110 блюд, в том числе малоизвестные и забытые рецепты. Здесь представлены основные блюда, десерты, соусы, варенья, маринады, молочные продукты, закуски, разновидности вин и продукты, изготовленные из сока винограда. Так, читатель узнает о Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама и многих других изысках кухни.Цель книги – популяризация аджарской кухни, а также появление аджарских блюд в меню местных ресторанов. С электронной версией путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства.Печатная версия путеводителя будет передана в подарок гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа.

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туризм, грузия, новости, аджария, грузинская кухня