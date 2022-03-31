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Лавров: переговоры в Стамбуле – позитивное продвижение вперед
Лавров: переговоры в Стамбуле – позитивное продвижение вперед
Однако это еще не окончательный результат, отметил российский дипломат 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T10:43+0400
2022-03-31T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Дипломат сделал заявление на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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новости, в мире, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, сергей лавров
Лавров: переговоры в Стамбуле – позитивное продвижение вперед
Однако это еще не окончательный результат, отметил российский дипломат
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Дипломат сделал заявление на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.
"Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", – цитирует Лаврова РИА Новости.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.