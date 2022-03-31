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Марцинкевич: Грузия может сделать акцент на строительстве мини-ГЭС - видео
Марцинкевич: Грузия может сделать акцент на строительстве мини-ГЭС - видео
Безвредные с экологической точки зрения и бюджетные мини-ГЭС могут стать решением для Грузии, где население часто выступает против строительства гидростанций... 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T17:06+0400
2022-03-31T17:06+0400
2022-03-31T17:15+0400
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Борис Марцинкевич выступил в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек-Нур-Султан-Тбилиси на тему: "Санкции Запада и газ за рубли – последствия для мировой экономики". Эксперт считает, что Грузия может вспомнить опыт четырехлетней давности, когда компания International Energy Corporation, LTD (Грузия), развивающая гидроэнергетическое направление, заключила контракт с венгерской корпорацией "Росатом" на изготовление на венгерском предприятии Ganz EEM мини-ГЭС."Опыт у Грузии есть, он положительный. И может быть, появится решение о том, что его надо масштабировать. Потому что малых горных быстрых рек в Грузии более чем достаточно. Такое решение действительно не вызывает никакой экологической нагрузки и требует минимум вложений", - сказал Марцинкевич.Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Ведь, как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯПо прогнозам специалистов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 млрд киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 млрд в год. Тем не менее, каждый проект строительства ГЭС в разных регионах Грузии становится поводом скандалов и протестов среди местных жителей и экологов, которые выступают против. Так, например, недавно было отменено строительство Намахвани ГЭС.
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видео, мультимедиа, энергетика грузии, экономика, экспертное мнение, видео
Марцинкевич: Грузия может сделать акцент на строительстве мини-ГЭС - видео
17:06 31.03.2022 (обновлено: 17:15 31.03.2022)
Безвредные с экологической точки зрения и бюджетные мини-ГЭС могут стать решением для Грузии, где население часто выступает против строительства гидростанций, заявил эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич
Борис Марцинкевич выступил в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек-Нур-Султан-Тбилиси на тему: "Санкции Запада и газ за рубли – последствия для мировой экономики". Эксперт считает, что Грузия может вспомнить опыт четырехлетней давности, когда компания International Energy Corporation, LTD (Грузия), развивающая гидроэнергетическое направление, заключила контракт с венгерской корпорацией "Росатом" на изготовление на венгерском предприятии Ganz EEM мини-ГЭС.
"Опыт у Грузии есть, он положительный. И может быть, появится решение о том, что его надо масштабировать. Потому что малых горных быстрых рек в Грузии более чем достаточно. Такое решение действительно не вызывает никакой экологической нагрузки и требует минимум вложений", - сказал Марцинкевич.
Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Ведь, как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.
По прогнозам специалистов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 млрд киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 млрд в год. Тем не менее, каждый проект строительства ГЭС в разных регионах Грузии становится поводом скандалов и протестов среди местных жителей и экологов, которые выступают против. Так, например, недавно было отменено строительство Намахвани ГЭС.