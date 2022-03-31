https://sputnik-georgia.ru/20220331/medinskiy-ukraina-gotova-dogovarivatsya-po-ryadu-trebovaniy-rossii---video-265645958.html

Мединский: Украина готова договариваться по ряду требований России - видео

Мединский: Украина готова договариваться по ряду требований России - видео

Представитель президента РФ Владимир Мединский заявил, что киевские власти продемонстрировали готовность договариваться по принципиальным требованиям России... 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T14:13+0400

2022-03-31T14:13+0400

2022-03-31T14:13+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

владимир мединский

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В частности, как отметил помощник российского президента, украинская сторона впервые изложила на бумаге ряд условий, который в будущем поможет выстроить нормальные добрососедские отношения между странами. Мединский уточнил, что речь в первую очередь идет об отказе Украины от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов, а также о фиксации внеблокового статуса, отказе от ядерного и других видов оружия массового поражения. Однако глава российской делегации подчеркнул, что позиция России относительно Крыма и Донбасса остается неизменной и переговоры будут продолжаться.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, владимир мединский, видео