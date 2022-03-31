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Мединский: Украина готова договариваться по ряду требований России - видео
Мединский: Украина готова договариваться по ряду требований России - видео
Представитель президента РФ Владимир Мединский заявил, что киевские власти продемонстрировали готовность договариваться по принципиальным требованиям России... 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T14:13+0400
2022-03-31T14:13+0400
2022-03-31T14:13+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
владимир мединский
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В частности, как отметил помощник российского президента, украинская сторона впервые изложила на бумаге ряд условий, который в будущем поможет выстроить нормальные добрососедские отношения между странами. Мединский уточнил, что речь в первую очередь идет об отказе Украины от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов, а также о фиксации внеблокового статуса, отказе от ядерного и других видов оружия массового поражения. Однако глава российской делегации подчеркнул, что позиция России относительно Крыма и Донбасса остается неизменной и переговоры будут продолжаться.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, владимир мединский, видео
Мединский: Украина готова договариваться по ряду требований России - видео
Представитель президента РФ Владимир Мединский заявил, что киевские власти продемонстрировали готовность договариваться по принципиальным требованиям России. Подробнее его комментарий смотрите в видео.
В частности, как отметил помощник российского президента, украинская сторона впервые изложила на бумаге ряд условий, который в будущем поможет выстроить нормальные добрососедские отношения между странами. Мединский уточнил, что речь в первую очередь идет об отказе Украины от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов, а также о фиксации внеблокового статуса, отказе от ядерного и других видов оружия массового поражения.
Однако глава российской делегации подчеркнул, что позиция России относительно Крыма и Донбасса остается неизменной и переговоры будут продолжаться.