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На фоне мирового роста цен Грузия должна наладить местное производство - министр
На фоне мирового роста цен Грузия должна наладить местное производство - министр
На данном этапе у страны нет проблем с поставками продукции и никаких задержек не ожидается, заявил министр 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T18:50+0400
2022-03-31T18:50+0400
2022-03-31T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия из-за ситуации в регионе должна максимально увеличить производство основных продуктов потребления в стране, тем самым повысив самообеспеченность, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.Годовая инфляция в феврале 2022 года в Грузии составила 13,7% при целевом показателе 3%.При этом он отметил, что на данном этапе проблем с поставками в Грузию нет."По информации, предоставленной импортерами, мы видим, что на данном этапе у нас нет проблем с поставками продукции, и никаких задержек мы не ожидаем", - сказал министр.Глава ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония в середине марта сделал прогноз о росте цен на продукты, так как Грузия зависит от импорта.По его словам, на ценообразование повлияют как цены на импорт газа и электроэнергии, так и на топливо.Еще одной причиной роста цен глава Ассоциации импортеров Грузии назвал возможный перенос международных производств из России, которые производили продукты для соседних регионов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, продукты питания
На фоне мирового роста цен Грузия должна наладить местное производство - министр
18:50 31.03.2022 (обновлено: 19:02 31.03.2022)
На данном этапе у страны нет проблем с поставками продукции и никаких задержек не ожидается, заявил министр
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия из-за ситуации в регионе должна максимально увеличить производство основных продуктов потребления в стране, тем самым повысив самообеспеченность, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.
Годовая инфляция в феврале 2022 года в Грузии составила 13,7% при целевом показателе 3%.
"Мы не можем, к сожалению, быть исключением, так как во многом зависим от импорта по многим продуктам. Поэтому наша цель – максимально увеличить производство основных товаров в стране и повысить самообеспеченность, и для этого мы реализуем программы", – сказал Отар Шамугия.
При этом он отметил, что на данном этапе проблем с поставками в Грузию нет.
"По информации, предоставленной импортерами, мы видим, что на данном этапе у нас нет проблем с поставками продукции, и никаких задержек мы не ожидаем", - сказал министр.
Глава ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония в середине марта сделал прогноз о росте цен на продукты, так как Грузия зависит от импорта.
По его словам, на ценообразование повлияют как цены на импорт газа и электроэнергии, так и на топливо.
Еще одной причиной роста цен глава Ассоциации импортеров Грузии назвал возможный перенос международных производств из России, которые производили продукты для соседних регионов.