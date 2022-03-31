https://sputnik-georgia.ru/20220331/na-zapade-gruzii-provalilas-pochva--povrezhdeny-12-domov-265654868.html

На западе Грузии провалилась почва – повреждены 12 домов

На западе Грузии провалилась почва – повреждены 12 домов

Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании "Джорджиан манганез" 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T19:09+0400

2022-03-31T19:09+0400

2022-03-31T19:09+0400

чиатура

новости

грузия

georgian manganese

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23752/19/237521976_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_5a17b155f93aed42cc90a6e7e1dbb06e.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В селе Итхвиси района Чиатура (регион Имерети) провалилась почва, в результате чего поврежденными оказались 12 домов, сообщает Первый канал.Жителям этих домов пришлось покинуть свои дома. На месте работу начала группа геологов, которая должна установить причину происшествия.Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании "Джорджиан манганез". На месте находятся представители местной власти и знакомятся с ситуацией.В компании "Джорджиан Манганез" уже сделали заявление в связи с происшествием и отметили, что активно включены в изучение причин случившегося. Как отметили в компании, на данной территории, в частности в населенных пунктах, "Джорджиан манганез" не занимается работами по добыче полезных ископаемых.Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года, а разные геологические процессы в пострадавшем селе возникли еще в 2000-х годах, подчеркнуто в заявлении.Компания выражает заинтересованность в публикации заключения причин происшествия в селе Итхвиси.Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

чиатура

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

чиатура, новости, грузия, georgian manganese