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На западе Грузии провалилась почва – повреждены 12 домов
На западе Грузии провалилась почва – повреждены 12 домов
Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании "Джорджиан манганез" 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T19:09+0400
2022-03-31T19:09+0400
2022-03-31T19:09+0400
чиатура
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В селе Итхвиси района Чиатура (регион Имерети) провалилась почва, в результате чего поврежденными оказались 12 домов, сообщает Первый канал.Жителям этих домов пришлось покинуть свои дома. На месте работу начала группа геологов, которая должна установить причину происшествия.Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании "Джорджиан манганез". На месте находятся представители местной власти и знакомятся с ситуацией.В компании "Джорджиан Манганез" уже сделали заявление в связи с происшествием и отметили, что активно включены в изучение причин случившегося. Как отметили в компании, на данной территории, в частности в населенных пунктах, "Джорджиан манганез" не занимается работами по добыче полезных ископаемых.Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года, а разные геологические процессы в пострадавшем селе возникли еще в 2000-х годах, подчеркнуто в заявлении.Компания выражает заинтересованность в публикации заключения причин происшествия в селе Итхвиси.Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.
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чиатура, новости, грузия, georgian manganese
На западе Грузии провалилась почва – повреждены 12 домов
Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании "Джорджиан манганез"
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В селе Итхвиси района Чиатура (регион Имерети) провалилась почва, в результате чего поврежденными оказались 12 домов, сообщает Первый канал.
Жителям этих домов пришлось покинуть свои дома. На месте работу начала группа геологов, которая должна установить причину происшествия.
"Те 12 семей, которым больше всего угрожает опасность, уже вывезены из их домов в арендованные дома как в разных селах, так и городе Чиатура. Группа геологов работает и изучит положение, насколько безопасно тут проживание. В том случае, если любой семье грозит какая-нибудь опасность, безусловно, государство будет действовать соответственно", - заявил губернатор Звиад Шаламберидзе.
Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании "Джорджиан манганез". На месте находятся представители местной власти и знакомятся с ситуацией.
В компании "Джорджиан Манганез" уже сделали заявление в связи с происшествием и отметили, что активно включены в изучение причин случившегося. Как отметили в компании, на данной территории, в частности в населенных пунктах, "Джорджиан манганез" не занимается работами по добыче полезных ископаемых.
Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года, а разные геологические процессы в пострадавшем селе возникли еще в 2000-х годах, подчеркнуто в заявлении.
"Именно исходя из безопасности, компания вообще не производила работы по добыче руды. Данная проблема может быть вызвана работами по добыче полезных ископаемых в 80-90-х годах, которые сопровождались разными геологическими процессами, что является предметом для дополнительного изучения", - говорится в заявлении компании.
Компания выражает заинтересованность в публикации заключения причин происшествия в селе Итхвиси.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.
В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди".
Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.