https://sputnik-georgia.ru/20220331/natsdvizhenie-ne-gotovo-k-primireniyu--gamsakhurdiya-265649588.html

"Нацдвижение" не готово к примирению – Гамсахурдия

"Нацдвижение" не готово к примирению – Гамсахурдия

Все стороны должны пойти на определенные компромиссы, считает Гамсахурдия 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T16:33+0400

2022-03-31T16:33+0400

2022-03-31T16:33+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" не готовы к примирению, считает сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – Георгий Гамсахурдия.В декабре прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.При этом Гамсахурдия считает, что все стороны должны пойти на определенные компромиссы."Однако, когда человек не признает своего недостатка или своей ошибки и делает еще хуже - компромисса не будет", - подчеркнул он.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.

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грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта