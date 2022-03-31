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"Нацдвижение" не готово к примирению – Гамсахурдия
"Нацдвижение" не готово к примирению – Гамсахурдия
Все стороны должны пойти на определенные компромиссы, считает Гамсахурдия 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T16:33+0400
2022-03-31T16:33+0400
2022-03-31T16:33+0400
грузия
новости
саломе зурабишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" не готовы к примирению, считает сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – Георгий Гамсахурдия.В декабре прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.При этом Гамсахурдия считает, что все стороны должны пойти на определенные компромиссы."Однако, когда человек не признает своего недостатка или своей ошибки и делает еще хуже - компромисса не будет", - подчеркнул он.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта
"Нацдвижение" не готово к примирению – Гамсахурдия
Все стороны должны пойти на определенные компромиссы, считает Гамсахурдия
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" не готовы к примирению, считает сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – Георгий Гамсахурдия.
В декабре прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.
"Мы говорим о примирении. Я нигде не ругался. У меня есть друзья и близкие во всех политических лагерях, но эти люди не готовы к примирению, они не признают содеянное и жаждут насилия", - заявил Гамсахурдия в эфире телеканала "Имеди
".
При этом Гамсахурдия считает, что все стороны должны пойти на определенные компромиссы.
"Однако, когда человек не признает своего недостатка или своей ошибки и делает еще хуже - компромисса не будет", - подчеркнул он.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.