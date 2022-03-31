https://sputnik-georgia.ru/20220331/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-turnir-antalya-grand-slam-265659699.html

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнир Antalya Grand Slam

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнир Antalya Grand Slam

Турнир проводится по правилам Международной федерации дзюдо по 7 весовым категориям среди мужчин и женщин 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T22:31+0400

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гурам тушишвили

лухум чхвимиани

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Одиннадцать представителей Грузии примет участие в турнире по дзюдо "Antalya Grand Slam — 2022", который пройдет пройдёт с 1 по 3 апреля в Анталии (Турция), сообщает Федерация дзюдо ГрузияТурнир проводится по правилам Международной федерации дзюдо в 7 весовых категориях среди мужчин и 7 весовых категориях среди женщин.Грузия на турнире среди мужчин представлена в шести весовых категориях из семи, среди женщин – в двух категориях.Грузию на турнире будут представлять:МужчиныЖенщиныВсего в турнире в турнире примут участие 535 спортсменов (319 мужчин, 216 женщин) из 65 стран мира.Победители и призеры, наряду с медалями, будут награждены денежными призами.

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грузия, новости, спорт, международная федерация дзюдо, бека гвиниашвили, онисе санеблидзе, джаба папинашвили, гурам тушишвили, лухум чхвимиани