https://sputnik-georgia.ru/20220331/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-turnir-antalya-grand-slam-265659699.html
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнир Antalya Grand Slam
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнир Antalya Grand Slam
Турнир проводится по правилам Международной федерации дзюдо по 7 весовым категориям среди мужчин и женщин 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T22:31+0400
2022-03-31T22:31+0400
2022-03-31T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Одиннадцать представителей Грузии примет участие в турнире по дзюдо "Antalya Grand Slam — 2022", который пройдет пройдёт с 1 по 3 апреля в Анталии (Турция), сообщает Федерация дзюдо ГрузияТурнир проводится по правилам Международной федерации дзюдо в 7 весовых категориях среди мужчин и 7 весовых категориях среди женщин.Грузия на турнире среди мужчин представлена в шести весовых категориях из семи, среди женщин – в двух категориях.Грузию на турнире будут представлять:МужчиныЖенщиныВсего в турнире в турнире примут участие 535 спортсменов (319 мужчин, 216 женщин) из 65 стран мира.Победители и призеры, наряду с медалями, будут награждены денежными призами.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, международная федерация дзюдо, бека гвиниашвили, онисе санеблидзе, джаба папинашвили, гурам тушишвили, лухум чхвимиани
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнир Antalya Grand Slam
22:31 31.03.2022 (обновлено: 23:22 31.03.2022)
Турнир проводится по правилам Международной федерации дзюдо по 7 весовым категориям среди мужчин и женщин
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Одиннадцать представителей Грузии примет участие в турнире по дзюдо "Antalya Grand Slam — 2022", который пройдет пройдёт с 1 по 3 апреля в Анталии (Турция), сообщает Федерация дзюдо Грузия
Турнир проводится по правилам Международной федерации дзюдо в 7 весовых категориях среди мужчин и 7 весовых категориях среди женщин.
Грузия на турнире среди мужчин представлена в шести весовых категориях из семи, среди женщин – в двух категориях.
Грузию на турнире будут представлять:
Категория 60 кг -Лухум Чхвимиани, Джаба Папинашвили
Категория 73 кг - Георгий Терашвили
Категория 81 кг – Георгий Шеразадишвили
Категория 90 кг – Бека Гвиниашвили, Лука Майсурадзе
Категория 100 кг – Онисе Санеблидзе, Георгий Бериашвили
Категория +100 кг – Гурам Тушишвили
Категория 57 кг – Этер Липартелиани
Категория +78 кг – Сопио Сомхишвили
Всего в турнире в турнире примут участие 535 спортсменов (319 мужчин, 216 женщин) из 65 стран мира.
Победители и призеры, наряду с медалями, будут награждены денежными призами.