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Ответные меры: Китай введет визовые ограничения для американских чиновников
Ответные меры: Китай введет визовые ограничения для американских чиновников
Ограничения коснутся американцев, "которые наносят ущерб интересам Китая" 31.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Китайские власти решили ввести ответные визовые ограничения в отношении некоторых американских, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.Американская сторона также не сообщала имена людей, которых подвергнут визовым ограничениям. Отмечалось, что действия Госдепа распространяются на чиновников, которых считают ответственными за политику, направленную против сторонников определенной религии.
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новости, в мире, политика, китай, сша

Ответные меры: Китай введет визовые ограничения для американских чиновников

13:56 31.03.2022
© AFP 2022 / Frederic J. BROWNВид на новый район Пекина, Китай
Вид на новый район Пекина, Китай - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / Frederic J. BROWN
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Ограничения коснутся американцев, "которые наносят ущерб интересам Китая"
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Китайские власти решили ввести ответные визовые ограничения в отношении некоторых американских, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".

"С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая", – цитирует дипломата РИА Новости.

При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.
Американская сторона также не сообщала имена людей, которых подвергнут визовым ограничениям. Отмечалось, что действия Госдепа распространяются на чиновников, которых считают ответственными за политику, направленную против сторонников определенной религии.
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