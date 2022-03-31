https://sputnik-georgia.ru/20220331/otvetnye-mery-kitay-vvedet-vizovye-ogranicheniya-dlya-amerikanskikh-chinovnikov-265642866.html

Ответные меры: Китай введет визовые ограничения для американских чиновников

Ответные меры: Китай введет визовые ограничения для американских чиновников

Ограничения коснутся американцев, "которые наносят ущерб интересам Китая" 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T13:56+0400

2022-03-31T13:56+0400

2022-03-31T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Китайские власти решили ввести ответные визовые ограничения в отношении некоторых американских, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.Американская сторона также не сообщала имена людей, которых подвергнут визовым ограничениям. Отмечалось, что действия Госдепа распространяются на чиновников, которых считают ответственными за политику, направленную против сторонников определенной религии.

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новости, в мире, политика, китай, сша