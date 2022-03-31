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Премьер Грузии почтил память Звиада Гамсахурдия
Премьер Грузии почтил память Звиада Гамсахурдия
Первому президенту Грузии сегодня исполнилось бы 83 года 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T13:28+0400
2022-03-31T13:28+0400
2022-03-31T13:28+0400
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память первого президента страны Звиада Гамсахурдия, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.Первому президенту Грузии сегодня исполнилось бы 83 года.Глава грузинского правительства посетил Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей, где похоронен Гамсахурдия, и возложил цветы к могиле первого президента.В феврале 1994 года тело Звиада Гамсахурдия, захороненное в селе Джихашкари, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили на главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.В марте 2007 года его останки вывезли из Чечни в Тбилиси и со всеми почестями похоронили на горе Мтацминда в пантеоне писателей и общественных деятелей.
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ираклий гарибашвили, грузия, новости, звиад гамсахурдия, тбилиси
Премьер Грузии почтил память Звиада Гамсахурдия
Первому президенту Грузии сегодня исполнилось бы 83 года
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память первого президента страны Звиада Гамсахурдия, говорится в сообщении на сайте
администрации правительства.
Первому президенту Грузии сегодня исполнилось бы 83 года.
Глава грузинского правительства посетил Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей, где похоронен Гамсахурдия, и возложил цветы к могиле первого президента.
Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года, а смещен в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война". После этого он находился в изгнании в Чечне, однако затем тайно вернулся в Грузию, где и скончался при невыясненных обстоятельствах.
В феврале 1994 года тело Звиада Гамсахурдия, захороненное в селе Джихашкари, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили на главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.
В марте 2007 года его останки вывезли из Чечни в Тбилиси и со всеми почестями похоронили на горе Мтацминда в пантеоне писателей и общественных деятелей.