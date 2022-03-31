https://sputnik-georgia.ru/20220331/putin-esli-za-gaz-ne-zaplatyat-v-rublyakh-kontrakty-budut-ostanovleny---video-265657193.html
Путин: если за газ не заплатят в рублях, контракты будут остановлены - видео
Путин: если за газ не заплатят в рублях, контракты будут остановлены - видео
Президент РФ Владимир Путин провел правительственное совещание. Глава государства отметил, что произойдет, если европейские потребители не начнут платить за... 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T20:39+0400
2022-03-31T20:39+0400
2022-03-31T21:13+0400
видео
мультимедиа
владимир путин
газ
газопровод
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1f/265657104_0:144:2889:1769_1920x0_80_0_0_5d2cfabecf89696d2bbd102830ec2877.jpg
Президент России в ходе совещания выслушал доклады чиновников о способах преодоления негативных последствий от западных санкций, в частности в сфере авиации. В свою очередь, Владимир Путин разъяснил новый порядок оплаты за российский газ в рублях и что последует за тем, если такие расчеты производится не будут. Президент РФ 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, заявил президент России. Если с 1 апреля Россия не получит оплату - действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1f/265657104_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_a4fe4ebd5cbe42b034f7ff4587bdb755.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, владимир путин, газ, газопровод, антироссийские санкции, видео
Путин: если за газ не заплатят в рублях, контракты будут остановлены - видео
20:39 31.03.2022 (обновлено: 21:13 31.03.2022)
Президент РФ Владимир Путин провел правительственное совещание. Глава государства отметил, что произойдет, если европейские потребители не начнут платить за газ в рублях
Президент России в ходе совещания выслушал доклады чиновников о способах преодоления негативных последствий от западных санкций, в частности в сфере авиации. В свою очередь, Владимир Путин разъяснил новый порядок оплаты за российский газ в рублях и что последует за тем, если такие расчеты производится не будут.
Президент РФ 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, заявил президент России. Если с 1 апреля Россия не получит оплату - действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.