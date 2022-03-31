https://sputnik-georgia.ru/20220331/putin-esli-za-gaz-ne-zaplatyat-v-rublyakh-kontrakty-budut-ostanovleny---video-265657193.html

Путин: если за газ не заплатят в рублях, контракты будут остановлены - видео

Путин: если за газ не заплатят в рублях, контракты будут остановлены - видео

Президент РФ Владимир Путин провел правительственное совещание. Глава государства отметил, что произойдет, если европейские потребители не начнут платить за... 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T20:39+0400

2022-03-31T20:39+0400

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видео

мультимедиа

владимир путин

газ

газопровод

антироссийские санкции

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Президент России в ходе совещания выслушал доклады чиновников о способах преодоления негативных последствий от западных санкций, в частности в сфере авиации. В свою очередь, Владимир Путин разъяснил новый порядок оплаты за российский газ в рублях и что последует за тем, если такие расчеты производится не будут. Президент РФ 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, заявил президент России. Если с 1 апреля Россия не получит оплату - действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, владимир путин, газ, газопровод, антироссийские санкции, видео