https://sputnik-georgia.ru/20220331/putin-podpisal-ukaz-o-pravilakh-torgovli-rossiyskim-gazom-za-rubli-s-1-aprelya-265652388.html

Путин подписал указ о правилах торговли российским газом за рубли с 1 апреля

Путин подписал указ о правилах торговли российским газом за рубли с 1 апреля

Страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T17:27+0400

2022-03-31T17:27+0400

2022-03-31T17:33+0400

россия

новости

экономика

владимир путин

газ

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264310533_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_8663c2e8a8434235c86ea5f0f52a7483.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа, поставляемого в государства Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.По словам президента РФ, страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России."Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях."В случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более что некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично", - отметил Путин.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, экономика, владимир путин, газ, европа