https://sputnik-georgia.ru/20220331/rebenku-kotorogo-sbil-avtomobil-v-tbilisi-amputirovali-nogu-265654445.html

Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу

Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу

Состояние ребенка крайне тяжелое: медики борются за жизнь мальчика 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T18:24+0400

2022-03-31T18:24+0400

2022-03-31T18:32+0400

дтп

новости

происшествия

тбилиси

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24022/24/240222453_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_8e74cac875a4bbfaebfe2e1f4879a112.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Восьмилетнему мальчику, пострадавшему в ДТП на улице Шартава в Тбилиси, ампутировали правую ногу, сообщили СМИ в Центральной детской больнице Иашвили.По информации врачей, операция еще продолжается и медики борются за жизнь ребенка.Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбил восьмилетнего ребенка на улице Шартава в центре Тбилиси в четверг в первой половине дня.В момент ДТП ребенок находился на тротуаре. Пострадавший был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, новости, происшествия, тбилиси, грузия