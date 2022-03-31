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Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу
Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу
Состояние ребенка крайне тяжелое: медики борются за жизнь мальчика 31.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Восьмилетнему мальчику, пострадавшему в ДТП на улице Шартава в Тбилиси, ампутировали правую ногу, сообщили СМИ в Центральной детской больнице Иашвили.По информации врачей, операция еще продолжается и медики борются за жизнь ребенка.Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбил восьмилетнего ребенка на улице Шартава в центре Тбилиси в четверг в первой половине дня.В момент ДТП ребенок находился на тротуаре. Пострадавший был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили.
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дтп, новости, происшествия, тбилиси, грузия

Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу

18:24 31.03.2022 (обновлено: 18:32 31.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerТбилисская детская клиника имени Иашвили
Тбилисская детская клиника имени Иашвили - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Состояние ребенка крайне тяжелое: медики борются за жизнь мальчика
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Восьмилетнему мальчику, пострадавшему в ДТП на улице Шартава в Тбилиси, ампутировали правую ногу, сообщили СМИ в Центральной детской больнице Иашвили.

По словам медиков, состояние ребенка крайне тяжелое. "Проведена тазобедренная фиксация, операция на животе, и сейчас идет урологическая операция. Его состояние по-прежнему крайне тяжелое", - заявили в клинике.

По информации врачей, операция еще продолжается и медики борются за жизнь ребенка.
Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбил восьмилетнего ребенка на улице Шартава в центре Тбилиси в четверг в первой половине дня.
В момент ДТП ребенок находился на тротуаре. Пострадавший был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили.
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