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Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза
Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза
В российский "черный список" также внесены представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T19:53+0400
2022-03-31T19:53+0400
2022-03-31T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Россия в качестве ответной меры внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Отмечается также, что Россия расширяет список представителей стран-членов ЕС, кому запрещается въезд в РФ.В российский "черный список" внесены представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, которые несут персональную ответственность за продвижение антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав русскоязычного населения.Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников Вашингтона.
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россия, в мире, новости, политика, евросоюз, антироссийские санкции
Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза
В российский "черный список" также внесены представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Россия в качестве ответной меры внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — говорится в сообщении
МИД России.
Отмечается также, что Россия расширяет список представителей стран-членов ЕС, кому запрещается въезд в РФ.
В российский "черный список" внесены представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, которые несут персональную ответственность за продвижение антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав русскоязычного населения.
Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников Вашингтона.