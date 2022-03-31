https://sputnik-georgia.ru/20220331/rossiya-vnesla-v-chernyy-spisok-vysshee-rukovodstvo-evrosoyuza-265656484.html

Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза

Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза

В российский "черный список" также внесены представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T19:53+0400

2022-03-31T19:53+0400

2022-03-31T19:53+0400

россия

в мире

новости

политика

евросоюз

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/09/249980626_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_212e6a5f5fc04c384eb67d4585b857d2.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Россия в качестве ответной меры внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Отмечается также, что Россия расширяет список представителей стран-членов ЕС, кому запрещается въезд в РФ.В российский "черный список" внесены представители правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, которые несут персональную ответственность за продвижение антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав русскоязычного населения.Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников Вашингтона.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, новости, политика, евросоюз, антироссийские санкции