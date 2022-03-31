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Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси
Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси
Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я" 31.03.2022, Sputnik Грузия
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грузия
новости
культура
выставка
роко иремашвили
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Персональная выставка под названием "В этих шумах" (In These Noises) современного грузинского художника Роко Иремашвили откроется 1 апреля в тбилисской галерее Crosty Concept Store.На выставке, которая продлится до 30 апреля, будут представлены работы разных периодов художника. Все картины объединяет идея экзистенциальной сущности человека. Самопознание и обретение эмоциональной свободы – состояние, которое стимулирует в художнике творческий процесс, отмечают организаторы.Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я", закрывая глаза на гротескную реальность.
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Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси

11:21 31.03.2022
© photo: courtesy of MOMA TbilisiВыставка Лии Швелидзе в MOMA Tbilisi
Выставка Лии Швелидзе в MOMA Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
© photo: courtesy of MOMA Tbilisi
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Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я"
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Персональная выставка под названием "В этих шумах" (In These Noises) современного грузинского художника Роко Иремашвили откроется 1 апреля в тбилисской галерее Crosty Concept Store.
На выставке, которая продлится до 30 апреля, будут представлены работы разных периодов художника. Все картины объединяет идея экзистенциальной сущности человека. Самопознание и обретение эмоциональной свободы – состояние, которое стимулирует в художнике творческий процесс, отмечают организаторы.

"Процесс похож на написание автобиографии. Ваши конкретные эмоции, вдохновение, окружение – все отражено. Особенно для работ, основанных больше на эмоциях, а не на визуальных эффектах", – говорит Иремашвили.

Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я", закрывая глаза на гротескную реальность.
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