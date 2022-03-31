https://sputnik-georgia.ru/20220331/samopoznanie-i-glubina-vystavka-sovremennogo-gruzinskogo-khudozhnika-proydet-v-tbilisi-265561778.html

Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси

Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси

Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я" 31.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Персональная выставка под названием "В этих шумах" (In These Noises) современного грузинского художника Роко Иремашвили откроется 1 апреля в тбилисской галерее Crosty Concept Store.На выставке, которая продлится до 30 апреля, будут представлены работы разных периодов художника. Все картины объединяет идея экзистенциальной сущности человека. Самопознание и обретение эмоциональной свободы – состояние, которое стимулирует в художнике творческий процесс, отмечают организаторы.Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я", закрывая глаза на гротескную реальность.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, выставка, роко иремашвили