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Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси
Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси
Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я" 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T11:21+0400
2022-03-31T11:21+0400
2022-03-31T11:14+0400
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выставка
роко иремашвили
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Персональная выставка под названием "В этих шумах" (In These Noises) современного грузинского художника Роко Иремашвили откроется 1 апреля в тбилисской галерее Crosty Concept Store.На выставке, которая продлится до 30 апреля, будут представлены работы разных периодов художника. Все картины объединяет идея экзистенциальной сущности человека. Самопознание и обретение эмоциональной свободы – состояние, которое стимулирует в художнике творческий процесс, отмечают организаторы.Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я", закрывая глаза на гротескную реальность.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, выставка, роко иремашвили
Самопознание и глубина: выставка современного грузинского художника пройдет в Тбилиси
Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я"
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Персональная выставка под названием "В этих шумах" (In These Noises) современного грузинского художника Роко Иремашвили откроется 1 апреля в тбилисской галерее Crosty Concept Store.
На выставке, которая продлится до 30 апреля, будут представлены работы разных периодов художника. Все картины объединяет идея экзистенциальной сущности человека. Самопознание и обретение эмоциональной свободы – состояние, которое стимулирует в художнике творческий процесс, отмечают организаторы.
"Процесс похож на написание автобиографии. Ваши конкретные эмоции, вдохновение, окружение – все отражено. Особенно для работ, основанных больше на эмоциях, а не на визуальных эффектах", – говорит Иремашвили.
Организаторы отмечают, что выставка Роко Иремашвили как бы пробуждает внутреннее "я", закрывая глаза на гротескную реальность.