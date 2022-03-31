https://sputnik-georgia.ru/20220331/uchastnikam-potasovki-u-ofisa-konservativnogo-dvizheniya-v-kobuleti-predyavleny-obvineniya-265650168.html

Участникам потасовки у офиса Консервативного движения в Кобулети предъявлены обвинения

Участникам потасовки у офиса Консервативного движения в Кобулети предъявлены обвинения

Прокуратура будет требовать меру пресечения в виде содержания под стражей 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T16:49+0400

2022-03-31T16:49+0400

2022-03-31T16:49+0400

происшествия

грузия

новости

батумский городской суд

кобулети

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение участникам потасовки в курортном городе Кобулети на западе Грузии, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, во время акции протеста возле офиса Консервативного движения в Кобулети пятеро обвиняемых избили трех человек.Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 29 марта на основании решения суда. Им предъявлено обвинение по статье "избиение, причинившее физическую боль потерпевшему, совершенное группой, в отношении двух или более лиц"Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура будет требовать меру пресечения в виде содержания под стражей.Инцидент в Кобулети произошел 22 марта. Гражданские активисты устроили акцию протеста против открытия в городе офиса Консервативного движения, основанного ультраконсервативной, националистической интернет-платформой "Альт-инфо" в ноябре прошлого года. Ситуация накалилась после того, как к шествию присоединились сторонники Консервативного движения. В возникшую потасовку пришлось вмешаться полиции.

кобулети

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происшествия, грузия, новости, батумский городской суд, кобулети